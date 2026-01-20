Allarme maltempo: Malta attiva la procedura d’emergenza per i danni agricoli causati dal ciclone Harry

Negli ultimi giorni Malta si è trovata a fare i conti con le conseguenze concrete del passaggio della tempesta Harry, il sistema depressionario che ha interessato e interessa tutt’ora l’area centrale del Mediterraneo con venti molto forti, mareggiate e precipitazioni diffuse. Gli effetti più rilevanti, secondo le prime valutazioni, riguardano il comparto agricolo, tanto da spingere il Ministero dell’Agricoltura maltese ad attivare una procedura straordinaria di censimento dei danni. L’obiettivo dell’iniziativa è duplice: da un lato quantificare in modo oggettivo l’impatto meteorologico sulle colture, dall’altro raccogliere la documentazione necessaria per una possibile richiesta di sostegno economico a livello europeo, attraverso i canali di cofinanziamento dell’Unione Europea previsti per gli eventi meteo estremi.

Segnalazioni digitali e georeferenziate

Il Ministero ha invitato gli agricoltori a utilizzare la piattaforma digitale Biedja Cam, uno strumento pensato per raccogliere immagini geotaggate dei terreni danneggiati. Le segnalazioni devono includere informazioni dettagliate sulle parcelle interessate, sul tipo di coltura e sullo stadio di sviluppo al momento dell’evento.

La finestra temporale per l’invio delle segnalazioni è limitata a pochi giorni, dal 21 al 23 gennaio, termine oltre il quale le aziende non potranno essere incluse nelle valutazioni ufficiali.

Dalle foto alle verifiche sul campo

Le immagini caricate sulla piattaforma rappresentano solo il primo passaggio di un iter più articolato. Il Ministero ha infatti annunciato che, una volta chiusa la fase di segnalazione, partiranno ispezioni dirette nei campi per verificare l’entità reale dei danni.

L’integrazione tra dati fotografici georeferenziati e controlli in loco consentirà di costruire un quadro tecnico attendibile, indispensabile per redigere il dossier che verrà trasmesso alla Commissione Europea come base per eventuali misure compensative.

Le conseguenze della tempesta Harry sull’agricoltura

La tempesta ha colpito l’arcipelago con raffiche superiori ai 90 km/h, mare molto agitato e piogge insistenti, condizioni che hanno messo sotto stress soprattutto le colture invernali, le serre leggere e le aree agricole più esposte ai venti orientali.

In diversi casi si segnalano danni legati non solo al vento, ma anche all’acqua salmastra trasportata dalle mareggiate, un fattore particolarmente critico per ortaggi e agrumi coltivati in prossimità della costa.

Importanza della tempestività

Il Ministero ha ribadito l’importanza di non rimandare la segnalazione, sottolineando come una documentazione completa e tempestiva sia fondamentale per accelerare le valutazioni tecniche e le successive decisioni a livello nazionale ed europeo. Sono stati inoltre attivati canali di assistenza dedicati per supportare gli agricoltori nella compilazione delle schede e nell’utilizzo corretto della piattaforma digitale.

L’episodio legato alla tempesta Harry conferma come anche eventi relativamente brevi possano avere ripercussioni economiche significative su territori insulari vulnerabili, rendendo essenziale una risposta istituzionale rapida, strutturata e basata su dati verificabili.