Allerta gialla in Friuli Venezia Giulia: rischio ghiaccio al suolo

Scatta l’allerta regionale n. 1/2026 in Friuli Venezia Giulia, emessa dal Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile in data 23 gennaio 2026. L’avviso riguarda il passaggio di un fronte atlantico previsto tra la notte e la mattinata di sabato 24 gennaio, con possibili criticità legate soprattutto alla formazione di ghiaccio al suolo in alcune aree del territorio regionale. Secondo le previsioni, nella notte e nelle prime ore del mattino di sabato sono attese precipitazioni deboli o moderate, con quota neve inizialmente sui 600 metri, in successiva risalita fino a circa 1000 metri. Dal pomeriggio è previsto un graduale esaurimento dei fenomeni. Il punto più delicato, sottolineato dalla Protezione Civile, riguarda però le temperature molto basse registrate nei giorni precedenti: il terreno gelato, a contatto con le precipitazioni, potrebbe determinare locali formazioni di ghiaccio al suolo, con rischio esteso anche ai fondovalle più bassi nelle aree montane.

Il periodo di validità dell’allerta è fissato dalle ore 00:00 alle ore 12:00 di sabato 24 gennaio 2026. Per quanto riguarda gli scenari previsti, la situazione idraulica e idrogeologica non presenta criticità: viene infatti indicata assenza di criticità idraulica e idrogeologica.

Le raccomandazioni della Protezione Civile

A livello regionale viene attivata la fase operativa di “attenzione”. La Protezione Civile invita a mantenere la massima vigilanza sul territorio, predisponendo misure di pronto intervento e, dove previsto, l’eventuale attivazione dei piani neve. L’invito è rivolto in particolare ai Comuni e al sistema regionale integrato di protezione civile, chiamati a seguire le procedure previste nei casi di allerta, con la possibilità di aggiornamenti qualora le condizioni meteo dovessero cambiare.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.