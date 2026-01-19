Allerta in Sardegna, arriva il ciclone Harry: frane e allagamenti, prime strade chiuse

La Sardegna fa i conti con l’ondata di maltempo portata dal ciclone Harry, che nelle ultime ore sta colpendo l’isola con piogge intense, vento forte e mareggiate lungo le coste. La situazione più critica si registra nella parte meridionale e sud-occidentale del territorio, dove si moltiplicano i disagi alla viabilità e gli interventi di emergenza. A causa dell’intensificarsi delle precipitazioni e delle condizioni meteo avverse, è stato temporaneamente chiuso al traffico in entrambi i sensi il tratto costiero della strada statale 195 Sulcitana, tra il chilometro 5,220 e il km 10,600, nel tratto compreso tra Cagliari e Capoterra. A renderlo noto è Anas, che già dalla serata di ieri aveva attivato un monitoraggio costante dell’area, in coordinamento con Prefettura e Protezione Civile, per garantire la sicurezza degli utenti della strada. Il presidio resterà operativo fino al termine dell’emergenza.

Per chi deve spostarsi sono stati predisposti percorsi alternativi: il traffico viene deviato lungo la strada statale 130 fino allo svincolo per la Strada Provinciale 2, proseguendo poi sulla strada consortile di Macchiareddu e sulla viabilità locale per raggiungere la Provinciale 91. Sempre lungo la statale 195, un tratto all’altezza del chilometro 63, nel territorio di Teulada, è stato chiuso e successivamente riaperto dopo un allagamento.

Situazione delicata anche nell’entroterra: sulla strada statale 198, tra Seui e Lanusei, in località Gairo, una frana ha interessato il tratto all’altezza del km 80, causando il blocco temporaneo del traffico.

Le forti mareggiate e il vento intenso stanno aggravando il quadro lungo la costa sud-occidentale. Il mare, sospinto dalla perturbazione, arriva in alcuni punti a lambire la carreggiata della statale 195, rendendo il transito particolarmente pericoloso per automobilisti e motociclisti. Per questo motivo è fortemente sconsigliato percorrere l’arteria che collega Cagliari al Sulcis-Iglesiente, attraversando Capoterra, Sarroch e Pula.

Criticità si registrano anche nel centro urbano di Cagliari, soprattutto nelle zone prossime al litorale. Allagamenti e disagi interessano il viale Amerigo Vespucci, il lungomare del Poetto e diverse strade costiere. L’Amministrazione comunale e la Protezione Civile hanno invitato la popolazione a limitare gli spostamenti allo stretto necessario, valutando percorsi alternativi e rimandando i viaggi non urgenti.

