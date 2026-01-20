Allerta maltempo in Sardegna: cresce il rischio piena sul Flumineddu–Flumendosa

Prosegue l’allerta maltempo in Sardegna. Anche questa mattina il Dipartimento Geologico, Idrogeologico e Idrografico di Arpa Sardegna è impegnato nel monitoraggio dei corsi d’acqua maggiormente interessati dalle intense precipitazioni in corso dalla notte. Particolare attenzione è rivolta al sistema Flumineddu–Flumendosa, dove i livelli idrici hanno ormai raggiunto valori prossimi alla piena. Secondo quanto comunicato da Arpas, il Riu Stanali, in località Pramas nel territorio di Ballao (Città Metropolitana di Cagliari), ha registrato alle ore 10 un livello idrometrico di 5,35 metri, con una portata di 484 metri cubi al secondo.

La soglia di allerta rossa è fissata a 5,62 metri e il livello dell’acqua sta aumentando rapidamente. Attualmente il corso d’acqua dista circa un metro e mezzo dall’intradosso del ponte. Si prevede il possibile superamento della soglia rossa a breve.

