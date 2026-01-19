Allerta Meteo, a Catanzaro scuole chiuse tre giorni consecutivi: ufficiale ordinanza anche per mercoledì 21

A seguito dell’allerta meteo rossa diramata dalla Protezione Civile Regionale, il Comune di Catanzaro ha emanato un’ordinanza urgente a tutela della pubblica incolumità, valida da oggi e per l’intera giornata di mercoledì 21 gennaio 2026. Il provvedimento prevede una serie di misure straordinarie che coinvolgono scuole, servizi pubblici, attività sportive e aree sensibili del territorio, con l’obiettivo di ridurre i rischi legati a possibili criticità meteorologiche. Tra le prime disposizioni scattano la chiusura dei mercati rionali previsti nelle giornate di martedì e mercoledì, la chiusura all’accesso e alla sosta delle autovetture sul Lungomare, e la chiusura della Delegazione comunale del quartiere Lido nelle giornate di martedì 20 e mercoledì 21 gennaio.

L’ordinanza del sindaco stabilisce inoltre:

la chiusura di scuole e istituzioni educative di ogni ordine e grado, statali e paritarie, compresi servizi educativi per l’infanzia, asili nido pubblici e privati e ludoteche, con sospensione delle attività scolastiche ed extra-scolastiche;

la chiusura degli impianti sportivi pubblici e privati, con stop alle attività agonistiche e non agonistiche;

l’annullamento dei mercati settimanali nei quartieri Santa Maria e Materdomini;

la chiusura della Biblioteca comunale, dei cinema e dei teatri pubblici e privati;

la chiusura di parchi, giardini pubblici e cimiteri;

il divieto di accesso alle aree fluviali, alle pinete, alle dighe foranee, all’arenile, e alla zona pedonale e pista ciclabile del Lungomare, dalla sponda Corace al tratto di Giovino compreso.

Il Comune comunica inoltre che il COC – Centro Operativo Comunale è attivo e in continuo aggiornamento. Sul territorio sono operative le squadre di manutenzione comunale, impegnate con interventi continui su tombini, caditoie e reti di drenaggio, mentre le squadre del verde restano allertate per intervenire tempestivamente in caso di caduta di alberi o rami.

Infine, l’amministrazione rivolge un appello alla cittadinanza invitando a limitare gli spostamenti allo stretto necessario, a evitare di parcheggiare vicino a grandi alberature e a non sostare o transitare nei pressi di fiumi, torrenti, canali e sottopassi, aree particolarmente esposte al rischio in caso di precipitazioni intense. Il Comune raccomanda la massima prudenza e invita a seguire gli aggiornamenti ufficiali nelle prossime ore.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.