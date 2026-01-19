Allerta meteo a Gangi: scuole chiuse e stop a mercato, impianti sportivi e servizi per vento e piogge intense

Il Comune di Gangi informa la cittadinanza che, a causa delle forti raffiche di vento e delle piogge intense previste per la giornata di martedì 20 gennaio 2026, il Sindaco Giuseppe Ferrarello con propria ordinanza ha disposto una serie di misure straordinarie a tutela della pubblica incolumità. Chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale; Chiusura degli impianti sportivi; Chiusura del cimitero comunale; Chiusura del CCR – Centro Comunale di Raccolta rifiuti; Sospensione del mercato settimanale; Sospensione della raccolta porta a porta.

Raccomandazioni alla popolazione

Si invita la cittadinanza ad adottare comportamenti prudenti, in particolare: Limitare gli spostamenti allo stretto necessario, prestare attenzione a ponteggi, impalcature, cantieri e strutture provvisorie, mettere in sicurezza teli, reti, recinzioni e ogni elemento esposto al vento, assicurare oggetti e arredi esterni su balconi, terrazzi e cortili, evitare attività all’aperto, comprese quelle sportive, salvo necessità. I gestori delle strutture sportive sono invitati alla massima cautela. Informazioni e aggiornamenti. La cittadinanza è invitata a seguire esclusivamente i canali istituzionali del Comune per ulteriori aggiornamenti e a collaborare responsabilmente nel rispetto delle indicazioni fornite. Il Comune raccomanda la massima prudenza.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.