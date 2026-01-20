Allerta Meteo, l’Aeronautica Militare avverte: “fino a domani burrasca, nubifragi e neve in 6 regioni”

Allerta Meteo in diverse regioni ancora tra oggi e domani a causa degli effetti del Ciclone Harry, che determina piogge eccezionali, abbondanti nevicate e forti venti di burrasca. In considerazione della situazione attesa, il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare ha pubblicato alle 13 di oggi, 20 gennaio 2026, un nuovo avviso per “fenomeni intensi“.

Di seguito tutti i dettagli nel testo integrale.

Allerta Meteo: nuovo avviso dell’Aeronautica Militare

“Previsione di fenomeni intensi emessa alle ore 12 UTC del 20/01/26. Fenomeni intensi entro le prossime 12/18 ore: in considerazione della presenza della tempesta denominata Harry, persistono: fino al mattino di mercoledì 21 gennaio 2026: precipitazioni intense e molto abbondanti, anche a carattere di rovescio o temporale , su Sardegna , Calabria e Sicilia , con particolare riferimento al settore orientale delle due isole e a quello meridionale della Calabria , con cumulati di pioggia localmente eccezionali ; i temporali saranno accompagnati da frequente attività elettrica e forti raffiche di vento;

, su , e , con particolare riferimento al settore orientale delle due isole e a quello meridionale della , con cumulati di pioggia localmente ; i temporali saranno accompagnati da frequente attività elettrica e forti raffiche di vento; nevicate abbondanti sulla Calabria a quote superiori ai 1000-1200 metri;

abbondanti sulla a quote superiori ai 1000-1200 metri; venti di burrasca da est o sud-est con raffiche fino a 100 km/h e conseguenti forti mareggiate lungo le coste esposte, su Sardegna , Calabria , Sicilia e Basilicata ;

da est o sud-est con raffiche fino a 100 km/h e conseguenti forti mareggiate lungo le coste esposte, su , , e ; venti forti da nord, con raffiche di burrasca , sulla Liguria centroccidentale;

, sulla centroccidentale; venti forti dai quadranti orientali, con raffiche fino a burrasca sulla Campania ;

sulla ; stato del mare molto agitato o grosso su tirreno meridionale e occidentale, Canale di Sardegna e Stretto di Sicilia. Fino al pomeriggio di mercoledì 21 gennaio 2026: stato del mare molto agitato o grosso sullo Ionio“.

In riferimento all’allerta meteo, va chiarito che le informazioni relative ai fenomeni meteorologici intensi – in base a quanto precisato dal Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare – si riferiscono esclusivamente alle caratteristiche degli eventi meteo previsti. Tali informazioni sono prive di valutazioni connesse all’impatto sul territorio per le quali si deve far riferimento ai bollettini di allerta meteo relativi al Sistema di Allertamento Nazionale che sono emessi dal Servizio Nazionale di Protezione Civile e sono consultabili alla pagina https://rischi.protezionecivile.gov.it/it/meteo-idro/allertamento

