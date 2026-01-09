Allerta Meteo, l’Aeronautica Militare avverte: “domani tempesta in 2 regioni”

Allerta Meteo per vento forte con raffiche di burrasca o burrasca forte, fino a tempesta, per precipitazioni intense e persistenti, anche a carattere temporalesco, mentre i mari saranno molto agitati. In considerazione della situazione attesa, il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare ha pubblicato alle 13 di oggi, 9 gennaio 2026, un nuovo avviso per “fenomeni intensi“.

Di seguito tutti i dettagli nel testo integrale.

Allerta Meteo: nuovo avviso dell’Aeronautica Militare

“Previsione di fenomeni intensi emessa alle ore 12 UTC del 09/01/26. Fenomeni intensi entro le prossime 12/18 ore: per la giornata di oggi venerdì 9 gennaio 2026, e fino al mattino di domenica 11 gennaio, persiste vento forte di maestrale con raffiche di burrasca o burrasca forte sulla Sardegna, fino a tempesta, per la giornata di domani sabato 10 gennaio, sulle coste settentrionali e occidentali con conseguenti forti mareggiate. Si prevedono inoltre, dal pomeriggio di oggi, venerdì 9 gennaio 2026, e fino alla serata di domani sabato 10 gennaio: precipitazioni intense e persistenti, anche a carattere temporalesco , sul settore tirrenico di Basilicata e Calabria ;

, sul settore tirrenico di e ; vento forte dai quadranti occidentali con raffiche di burrasca o burrasca forte su Basilicata e Sicilia, e fino a tempesta sulla Calabria, nella giornata di domani, sabato 10 gennaio, e forti mareggiate lungo le coste esposte. Si prevedono infine molto agitati: Mar Ligure, dal pomeriggio di oggi, venerdì 9 gennaio, fino al mattino di domani sabato 10 gennaio;

Mare e Canale di Sardegna, dal pomeriggio di oggi, venerdì 9 gennaio, fino al pomeriggio di domani, sabato 10 gennaio, in ulteriore aumento a grosso fino al mattino di domenica 11 gennaio;

Tirreno centro-meridionale, dal mattino di domani, sabato 10 gennaio, e fino al mattino di domenica 11 gennaio;

Stretto di Sicilia, dal pomeriggio di domani, sabato 10 gennaio, e fino alla sera di domenica 11 gennaio“.

In riferimento all’allerta meteo, va chiarito che le informazioni relative ai fenomeni meteorologici intensi – in base a quanto precisato dal Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare – si riferiscono esclusivamente alle caratteristiche degli eventi meteo previsti. Tali informazioni sono prive di valutazioni connesse all’impatto sul territorio per le quali si deve far riferimento ai bollettini di allerta meteo relativi al Sistema di Allertamento Nazionale che sono emessi dal Servizio Nazionale di Protezione Civile e sono consultabili alla pagina https://rischi.protezionecivile.gov.it/it/meteo-idro/allertamento

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: