Allerta Meteo, l’Aeronautica Militare: “burrasca e tempesta in 4 regioni fino a domani”

Allerta Meteo per vento di burrasca o burrasca forte, con raffiche fino a tempesta e mareggiate in diverse regioni del Paese, con rischio disagi e criticità fino a domani domenica 11 gennaio 2025. In considerazione della situazione attesa, il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare ha pubblicato alle 13 di oggi, 10 gennaio 2026, un nuovo avviso per “fenomeni intensi“.

Di seguito tutti i dettagli nel testo integrale.

Allerta Meteo: nuovo avviso dell’Aeronautica Militare

“Previsione di fenomeni intensi emessa alle ore 12 UTC del 10/01/26. Per la giornata di oggi, sabato 10 gennaio persistono: vento forte di maestrale fino a burrasca o burrasca forte sulla Basilicata , fino alla serata di oggi , sabato 10 gennaio e sul settore tirrenico della Sicilia fino al pomeriggio di domani domenica 11 gennaio;

o sulla , fino alla serata di , sabato 10 gennaio e sul settore tirrenico della fino al pomeriggio di domenica 11 gennaio; fino a tempesta su Calabria e Sardegna fino al pomeriggio di domani , domenica 11 gennaio.

su e fino al pomeriggio di , domenica 11 gennaio. mareggiate lungo le coste esposte;

lungo le coste esposte; stato del mare molto agitato su Tirreno centro-meridionale, Stretto di Sicilia, Mare e Canale di Sardegna fino alla serata di domani, domenica 11 gennaio. Si prevede inoltre molto agitato lo Ionio meridionale dalla serata di oggi, sabato 10 gennaio e fino alla serata di domani, domenica 11 gennaio“.

In riferimento all’allerta meteo, va chiarito che le informazioni relative ai fenomeni meteorologici intensi – in base a quanto precisato dal Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare – si riferiscono esclusivamente alle caratteristiche degli eventi meteo previsti. Tali informazioni sono prive di valutazioni connesse all’impatto sul territorio per le quali si deve far riferimento ai bollettini di allerta meteo relativi al Sistema di Allertamento Nazionale che sono emessi dal Servizio Nazionale di Protezione Civile e sono consultabili alla pagina https://rischi.protezionecivile.gov.it/it/meteo-idro/allertamento

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: