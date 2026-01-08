Allerta Meteo, l’Aeronautica Militare avverte: “burrasca forte e temporali in 4 regioni”

Allerta Meteo per “vento forte con raffiche di burrasca o burrasca forte“, “precipitazioni intense, anche carattere temporalesco” e “stato del mare fino a molto agitato” in diverse regioni del Paese. In considerazione della situazione attesa, il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare ha pubblicato alle 13 di oggi, 8 gennaio 2026, un nuovo avviso per “fenomeni intensi“.

Di seguito tutti i dettagli nel testo integrale.

Allerta Meteo: nuovo avviso dell’Aeronautica Militare

“Previsione di fenomeni intensi emessa alle ore 12 UTC del 08/01/26 fenomeni intensi entro le prossime 12/18 ore. Persistono: vento forte di maestrale con raffiche di burrasca o burrasca forte , fino alla serata di oggi, giovedì 8 gennaio 2026, su Sicilia e Calabria e fino alla serata di dopodomani sabato 10 gennaio sulla Sardegna , con mareggiate lungo le coste esposte;

, fino alla serata di oggi, giovedì 8 gennaio 2026, su e e fino alla serata di dopodomani sabato 10 gennaio sulla , con mareggiate lungo le coste esposte; stato del mare fino a molto agitato, fino alla serata di oggi giovedì 8 gennaio 2026 su Stretto di Sicilia e Ionio meridionale. Si prevedono inoltre, dal pomeriggio di domani, venerdì 9 gennaio 2026, e fino alla mattinata di dopodomani sabato 10 gennaio: vento forte occidentale con raffiche di burrasca o burrasca forte su Basilicata e Calabria con mareggiate lungo le coste esposte;

su e con mareggiate lungo le coste esposte; precipitazioni intense, anche carattere temporalesco sui settori tirrenici di Basilicata e Calabria ;

sui settori tirrenici di e ; e fino alla serata di dopodomani sabato 10 gennaio, stato del mare fino a molto agitato su Canale di Sardegna, Mar di Sardegna e Mar Ligure“.

In riferimento all’allerta meteo, va chiarito che le informazioni relative ai fenomeni meteorologici intensi – in base a quanto precisato dal Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare – si riferiscono esclusivamente alle caratteristiche degli eventi meteo previsti. Tali informazioni sono prive di valutazioni connesse all’impatto sul territorio per le quali si deve far riferimento ai bollettini di allerta meteo relativi al Sistema di Allertamento Nazionale che sono emessi dal Servizio Nazionale di Protezione Civile e sono consultabili alla pagina https://rischi.protezionecivile.gov.it/it/meteo-idro/allertamento

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: