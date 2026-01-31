Allerta Meteo, l’Aeronautica Militare: “oggi e domani burrasca forte e temporali in 3 regioni”

Allerta Meteo per precipitazioni intense ed abbondanti, a prevalente carattere temporalesco, stato del mare molto agitato o grosso, raffiche di vento fino a burrasca forte e mareggiate. In considerazione della situazione attesa, il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare ha pubblicato alle 13 di oggi, 31 gennaio 2026, un nuovo avviso per “fenomeni intensi“.

Di seguito tutti i dettagli nel testo integrale.

Allerta Meteo: nuovo avviso dell’Aeronautica Militare

“Previsione di fenomeni intensi emessa alle ore 12:00 UTC del 31/01/26. Fenomeni intensi entro le prossime 12/18 ore:

persistono fino al mattino di domani, domenica 1 febbraio 2026: precipitazioni intense ed abbondanti, a prevalente carattere temporalesco sulla Sardegna , in estensione pomeridiana alla Sicilia e in successiva estensione serale anche alla Calabria , accompagnate da frequenti fulminazioni, locali grandinate e forti raffiche di vento;

sulla , in estensione pomeridiana alla e in successiva estensione serale anche alla , accompagnate da frequenti fulminazioni, locali grandinate e forti raffiche di vento; stato del mare molto agitato o grosso sul Canale di Sardegna, in estensione serale anche allo Stretto di Sicilia. Si prevedono inoltre, fino alla serata di domenica 1 febbraio 2026: dal pomeriggio di oggi, sabato 31 gennaio 2026 , vento forte di Maestrale , con raffiche fino a burrasca forte sulle Isole Pelagie , accompagnate da forti mareggiate;

, vento forte di , con raffiche fino a sulle , accompagnate da forti mareggiate; dalla serata di oggi, sabato 31 gennaio 2026, vento forte dai quadranti orientali, con raffiche fino a burrasca forte sulla Calabria ionica, con mareggiate lungo le coste esposte“.

In riferimento all’allerta meteo, va chiarito che le informazioni relative ai fenomeni meteorologici intensi – in base a quanto precisato dal Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare – si riferiscono esclusivamente alle caratteristiche degli eventi meteo previsti. Tali informazioni sono prive di valutazioni connesse all’impatto sul territorio per le quali si deve far riferimento ai bollettini di allerta meteo relativi al Sistema di Allertamento Nazionale che sono emessi dal Servizio Nazionale di Protezione Civile e sono consultabili alla pagina https://rischi.protezionecivile.gov.it/it/meteo-idro/allertamento

