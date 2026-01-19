Allerta Meteo Agrigento, raffiche di vento oltre i 100 km/h. L’appello del sindaco: “restate a casa”

Raffiche di vento che potrebbero superare i 100 chilometri orari. Resta nella morsa del maltempo Agrigento, dove già da oggi pomeriggio è atteso un peggioramento delle condizioni meteo con un forte aumento dell’intensità del vento. Già nelle scorse ore si sono registrati danni e la caduta di calcinacci nella zona del centro storico. “Raccomandiamo ai residenti di prestare la massima attenzione”, dice il sindaco Francesco Miccichè. Il personale della Protezione civile comunale e della Polizia locale, è impegnato senza sosta nel monitorare e mettere in sicurezza vari punti della città, dal centro alla periferia.

Dall’Amministrazione comunale arriva l’invito ai cittadini a “restare prudentemente a casa e uscire solo ed esclusivamente in caso di urgente necessità, e a mantenersi lontani da alberi, cartelloni pubblicitari e zone che possano mettere a rischio la propria incolumità”. In città anche domani le scuole resteranno chiuse. Attivato, inoltre, il Centro operativo comunale (Coc).

