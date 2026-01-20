Allerta Meteo, al via giornata di maltempo estremo: “attenzione nel pomeriggio-sera”

Allerta meteo per lo spostamento verso Est di un minimo barico dalla Tunisia verso Malta, che determina condizioni favorevoli a precipitazione intense e persistenti in parte del Paese. In considerazione della situazione, il servizio PRETEMP (gruppo di lavoro che si pone l’obiettivo di studiare e prevedere i fenomeni temporaleschi severi sul territorio italiano) ha pubblicato una previsione probabilistica per la giornata odierna. Di seguito tutti i dettagli e la mappa con le aree a rischio nelle prossime ore.

Allerta Meteo: il bollettino

“Prosegue lo spostamento verso est di un minimo barico dalla Tunisia verso Malta, con condizioni favorevoli a precipitazione intense e persistenti fra Sardegna e Sicilia orientali e Calabria. Viene emesso un livello 2 su parte della Sicilia, Calabria meridionale e Tunisia per precipitazioni abbondanti e forti raffiche di vento. Saranno possibili trombe marine“, si legge nel bollettino PRETEMP. “Un più ampio livello 1 per le stesse criticità ma più contenute racchiude completamente la Sicilia, e anche la Sardegna orientale, dove comunque le precipitazioni potranno essere abbondanti sul versante tirrenico. Un livello 0 per possibile interessamento da parte degli stessi fenomeni viene esteso anche alle regioni ioniche e alla Sardegna occidentale“.

La situazione meteo

Fino al pomeriggio, spiega PRETEMP “i temporali si svilupperanno prevalentemente fra Tunisia e Pantelleria, mentre nelle ore successive è atteso un interessamento maggiore della Sicilia“. In particolare, “il posizionamento del minimo di pressione fra la costa nordafricana e la Sicilia favorisce l’insistere di correnti umide sui versanti orientali delle isole maggiori e della Calabria. Questo porta a precipitazioni persistenti sulle stesse aree, in parte dovute a una componente convettiva, specialmente fra Sicilia e Calabria, dove la disponibilità di energia potenziale sarà maggiore (CAPE di 500-1000 J/Kg) fra pomeriggio e sera“.

“Considerando la presenza di instabilità nei bassi strati e l’ambiente con SRH 0-3 km elevata, saranno possibili fenomeni vorticosi fra la Sicilia orientale e le coste della Calabria, anche questi più probabili fra il tardo pomeriggio e la serata“, conclude PRETEMP.

Allerta Meteo, la mappa PRETEMP

