Allerta Meteo, ancora 4 giorni di forte maltempo: FOCUS sulla nuova ondata di gelo di sabato, domenica e lunedì. Tantissima NEVE fin sulle spiagge del Sud!!!

Il maltempo continuerà a colpire l’Italia in modo molto intenso nei prossimi 4 giorni: venerdì 9, con un veloce rialzo termico, e poi sabato 10, con un istantaneo nuovo crollo delle temperature e l’inizio di un’altra irruzione polare che porterà subito, già da sabato mattina all’alba, altre bufere di neve fin sulle pianure del Centro/Nord, e poi ancora domenica 11 e lunedì 12 gennaio, quando l’irruzione polare avrà il suo picco massimo nelle Regioni Adriatiche e al Sud, dove le temperature scenderanno 3-4°C più in basso rispetto a quanto non sia accaduto tra ieri sera e oggi, nel picco dell’ondata di freddo iniziata nel giorno dell’Epifania.

Mentre il Paese è già innevato in moltissime località, l’Italia adesso si prepara alla nuova fase di maltempo con piogge torrenziali nella giornata di venerdì 9 sulle Regioni tirreniche. Dominerà la scena il forte vento di libeccio che soffierà in tutto il Paese facendo rapidamente aumentare le temperature. La neve tornerà a cadere solo in alta quota, oltre i 1.200/1.400 metri su tutto l’Appennino, mentre su coste e pianure il rialzo termico sarà impercettibile specie sul versante tirrenico dove le piogge intense e il vento proveniente dal mare renderanno l’aria fredda e umida, senza soleggiamento.

Nuovo ribaltone sabato 10 gennaio: il mite libeccio durerà soltanto poche ore, e già nella notte tra venerdì e sabato tornerà una fredda bora nell’alto Adriatico e un impetuoso maestrale sul tirreno. Sarà l’inizio di una nuova irruzione polare che farà rapidamente crollare le temperature portando, già sabato, tanta neve a quote collinari e in pianura al Centro/Nord. Nevicherà di nuovo in Romagna, in Toscana, Umbria, Marche, Lazio e Abruzzo, già sabato mattina a quote molto basse. Nel pomeriggio-sera di sabato il maltempo si sposterà su Sardegna e Sud, con nevicate abbondanti oltre i 500-700 metri. Il maestrale soffierà impetuoso nel basso Tirreno, tra Sardegna, Campania, Sicilia e Calabria, con raffiche da uragano e mare in tempesta.

Le precipitazioni saranno molto abbondanti, e domenica si concentreranno al Sud con nubifragi in Calabria e Sicilia dove i rilievi appenninici saranno seppelliti da una grande nevicata, ancor più abbondante rispetto a quella di queste ore. Ma il momento clou dovrà ancora iniziare: gli impulsi d’aria gelida proveniente dai Balcani affluiranno sull’Italia soltanto nel pomeriggio-sera di domenica, facendo crollare le temperature su valori molto bassi in tutte le Regioni Adriatiche e poi, nella notte di lunedì 12 gennaio, anche al Sud. Sarà in questa fase, tra domenica sera e lunedì mattina, che il maltempo si concentrerà su Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. La neve arriverà fin sulle coste dell’Adriatico, dal Conero al Salento, mentre in Calabria la quota neve scenderà fino ai 200–300 metri e in Sicilia fino ai 400 metri.

Al Nord continuerà il grande freddo, prevalentemente secco eccezion fatta per le aree alpine interessate dallo sfondamento delle nevicate di stasera e domani, e dalla Romagna esposta a nuove nevicate tra sabato e domenica.

