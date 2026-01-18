Allerta Meteo, pesante avviso dell’Aeronautica Militare per 2 regioni: “tempesta e piogge eccezionali fino a martedì”

Allerta Meteo per l’avvicinamento della tempesta Harry sull’Italia, che determinerà piogge eccezionali, venti con raffiche di tempesta e mari molto agitati, che colpiranno in particolare 2 regioni. In considerazione della situazione attesa, il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare ha pubblicato alle 13 di oggi, 18 gennaio 2026, un nuovo avviso per “fenomeni intensi“.

Di seguito tutti i dettagli nel testo integrale.

Allerta Meteo: nuovo avviso dell’Aeronautica Militare

“Previsione di fenomeni intensi emessa alle ore 12 UTC del 18/01/26. In considerazione dell’approssimarsi della tempesta denominata Harry, persistono: fino a tutta la giornata di dopodomani, martedì 20 gennaio 2026, precipitazioni intense ed abbondanti a prevalente carattere di rovescio o temporale sulla Calabria , con particolare riferimento al settore ionico, e con quantitativi cumulati che nella giornata di martedì potranno assumere carattere di eccezionalità ;

Tutti i dettagli dal video con il bollettino meteo completo di oggi dal Canale YouTube di MeteoWeb:

In riferimento all’allerta meteo, va chiarito che le informazioni relative ai fenomeni meteorologici intensi – in base a quanto precisato dal Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare – si riferiscono esclusivamente alle caratteristiche degli eventi meteo previsti. Tali informazioni sono prive di valutazioni connesse all’impatto sul territorio per le quali si deve far riferimento ai bollettini di allerta meteo relativi al Sistema di Allertamento Nazionale che sono emessi dal Servizio Nazionale di Protezione Civile e sono consultabili alla pagina https://rischi.protezionecivile.gov.it/it/meteo-idro/allertamento

