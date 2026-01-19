Allerta meteo Cagliari: a Quartu nuovo incontro del Centro Operativo Comunale, i provvedimenti

Nuovo incontro del Centro Operativo Comunale di Quartu nella Sala dell’Affresco dell’Ex Convento dei Cappuccini per un aggiornamento complessivo riguardo le attività sul territorio nella prima giornata di Allerta Rossa e la programmazione dei prossimi interventi, anche in considerazione della proroga dello stato di Criticità Elevata, diramata dal Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione Sardegna. A coordinare le operazioni il Sindaco Graziano Milia, autorità responsabile della Protezione civile a livello locale. Presenti inoltre la squadra dei dirigenti comunali e diversi rappresentanti delle associazioni di Protezione civile e soccorso attive nel territorio di Quartu, fondamentali per la gestione delle emergenze. Hanno partecipato alla riunione anche i vertici locali dell’Arma dei Carabinieri locali, il Tenente Davide Revelant e il luogotenente Alessandro Ghio, Comandanti rispettivamente della Compagnia e della Stazione.

Il Primo Cittadino ha disposto la proroga dei provvedimenti assunti nelle ordinanze firmate ieri anche per l’intera giornata di martedì 20 gennaio e comunque fino alla conclusione dell’evento meteorologico in corso. La Direzione Generale della Protezione Civile della Regione Autonoma della Sardegna ha infatti rimandato alle 24 di domani la scadenza dell’avviso di criticità per rischio idraulico e idrogeologico, in considerazione del proseguo dei fenomeni potenzialmente intensi e persistenti, che possono determinare situazioni di pericolo per la pubblica incolumità. Ancora una giornata di chiusura quindi per scuole e parchi, e costante allerta riguardo la viabilità, in particolare nelle strade esposte al mare, dove persiste l’allerta mareggiate. La riunione ha previsto anche un check delle attività sin qui svolte dal momento dell’attivazione del Centro Operativo Comunale e la programmazione delle ulteriori operazioni sino a domani. Non sono stati riscontrati problemi nel centro urbano, e così pure lungo le coste.

Tuttavia, visto il protrarsi delle piogge e l’aumento della potenza del vento, l’attenzione massima proseguirà anche domani. Le associazioni di Protezione civile continueranno quindi a monitorare il territorio, dove sino ad ora si è intervenuti solo per la rimozione di qualche ramo finito in strada. Nonostante l’apertura delle dighe, il livello dei rii è attualmente nei livelli di guardia. I Servizi tecnologici comunali continuano ad attenzionare le caditoie e la Polizia Locale sarà attiva anche durante la notte con un presidio pronto a ricevere eventuali segnalazioni, sia dalla Protezione civile che dalla cittadinanza. Costante anche il monitoraggio delle residenze per anziani. Il Centro Operativo Comunale rimarrà riunito fino al cessare dell’Allerta.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.