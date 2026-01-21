Allerta Meteo Calabria: criticità arancione tra Reggino e Catanzarese

L’allerta meteo per le aree ioniche del Catanzarese e per quelle ioniche e tirreniche del Reggino è stata declassata ad arancione per la giornata odierna, come indicato nell’ultimo bollettino della Protezione civile. Il quadro meteorologico è in progressivo miglioramento: per domani, infatti, è atteso un ulteriore abbassamento del livello di allerta, che diventerà gialla su tutto il territorio calabrese.

