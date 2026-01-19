Allerta meteo Calabria, frana sulla SP7 a Cirò: modifiche alla circolazione ferroviaria

“Allerta meteo arancione, le abbondanti precipitazioni che si stanno verificando in queste ore hanno determinato nel pomeriggio di oggi, lunedì 19, intorno alle ore 17, una frana sulla Strada Provinciale 7 che ha richiesto il pronto intervento del Comune. La strada è stata liberata dai detriti e resa nuovamente percorribile nell’immediato”. È quanto fa sapere il Sindaco di Cirò Mario Sculco ribadendo l’invito alla cittadinanza alla massima prudenza. Ferrovie dello Stato ha reso noto, con un comunicato, che “in seguito all’avviso meteo della Protezione civile regionale, che prevede allerta rossa e arancione su gran parte della regione per la giornata di domani, la circolazione ferroviaria in Calabria sarà interessata da alcune modifiche”. “In particolare – si aggiunge – la circolazione sarà sospesa sulla linea ionica da Melito Porto Salvo a Crotone, sulla Lamezia Terme Centrale-Catanzaro Lido e sulla via Tropea”.

