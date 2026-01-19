Allerta Meteo Calabria, imminente peggioramento: domani allarme rosso, ecco dove

Allerta meteo codice rosso diramata per domani, per criticità idrogeologica per temporali e idrogeologica idraulica, nella Calabria Ionica e meridionale. “Condizioni meteo in ulteriore peggioramento per la giornata di domani 20 gennaio. Previste precipitazioni intense, forti venti e mareggiate soprattutto lungo il versante ionico centro meridionale. Per la giornata di oggi 19 gennaio diramata Allerta Arancione su Cala 4, 6, 7 e 8, Gialla sul resto della Regione. Per domani 20 gennaio Allerta Rossa su Cala 4, 6, 7 e 8. Allerta Arancione su Cala 3 e 5. Gialla su Cala 1 e 2“, si legge nell’avviso pubblicato dalla Protezione Civile regionale.

