Allerta meteo Calabria, la precisazione del Comune di Reggio e la nuova ordinanza da Vibo Valentia

In relazione all’allerta meteo di livello rosso diramata dalla Protezione Civile regionale anche per la giornata di domani (mercoledì 21 gennaio 2026), l’Amministrazione comunale di Reggio Calabria invita la cittadinanza a fare riferimento solo alle comunicazioni ufficiali diffuse attraverso i canali istituzionali dell’ente e della Protezione civile, riservandosi di adire le autorità competenti per opportuni approfondimenti in merito alla diffusione di informazioni non ufficiali attraverso documenti e ordinanze fake. In particolare, il provvedimento con cui è stata disposta la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado anche per la giornata di domani è l’Ordinanza sindacale n. 11 del 20 gennaio 2026. Con ulteriore Ordinanza sindacale (n. 12 del 20 gennaio 2026, consultabile a questo link) è stata disposta la sospensione di tutte le attività di commercio itinerante su area pubblica e delle attività mercatali che si svolgono presso i mercati rionali del comune di Reggio Calabria (Pellaro, Catona, Gallico, Archi, Tito Minniti, Botteghelle), nonché la sospensione delle attività di somministrazione presso chioschi e gazebo.

Ordinanze da Vibo Valentia

A seguito dell’aggravarsi delle criticità meteo segnalate dal bollettino della Protezione Civile regionale, che prevede, sul territorio comunale di Vibo Valentia, allerta ROSSA fino alle 24:00 di martedì 20 gennaio 2026 e allerta ARANCIONE fino alle 24:00 di mercoledì 21 gennaio 2026, tutte le scuole di ogni ordine e grado del territorio comunale resteranno chiuse anche nella giornata di domani, mercoledì 21 gennaio 2026. Così è stabilito dall’ordinanza firmata dal sindaco di Vibo Valentia Enzo Romeo. Analogamente, con altra ordinanza, il sindaco ha prorogato la chiusura, per la giornata di mercoledì, anche di parchi, ville e giardini pubblici, nonché dei cimiteri cittadini. Si invita la popolazione a limitare gli spostamenti non necessari e a seguire gli aggiornamenti ufficiali sui canali del Comune e della Protezione Civile.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.