Allerta Meteo Calabria, la protezione civile estende l’allarme ROSSO anche per domani. Scuole chiuse in quasi tutta la Regione per il 3° giorno consecutivo

La Protezione Civile della Calabria ha esteso l’allerta rossa anche alla giornata di domani, mercoledì 21 gennaio, alla luce del persistere delle condizioni di maltempo estremo. Proprio nelle prossime ore, tra stasera e domani, la Calabria vivrà infatti la fase clou del peggioramento provocato dal Mega-Ciclone Harry. L’allerta domani sarà rossa in tutto il territorio delle province di Reggio Calabria, Vibo Valentia e Catanzaro, ma anche in alcune porzioni (le più meridionali) delle province di Crotone e Cosenza.

Nell’alta Calabria, invece, allarme arancione sulla jonica e giallo nel cosentino tirrenico. Le scuole rimarranno chiuse in gran parte della Regione, in alcune città per il terzo giorno consecutivo, in altre per il secondo. Hanno già deciso di chiudere le scuole anche per domani i Sindaci di Catanzaro, Lamezia Terme, Marina di Gioiosa Jonica, Melito Porto Salvo, Benestare, Agnana, Samo e Oriolo, ma il numero delle ordinanze crescerà in modo notevole nel pomeriggio. Con ogni probabilità, le scuole verranno chiuse per il secondo giorno consecutivo anche a Reggio Calabria, la città più grande e importante della Regione, che proprio stasera e domani vivrà la fase clou del peggioramento e che anche domani è in allerta rossa.

