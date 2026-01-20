Allerta meteo Calabria, l’aggiornamento da Occhiuto e Protezione Civile: “la cosa più importante sono le persone”

Il maltempo continua a flagellare la Calabria. Il Governatore Roberto Occhiuto ha pubblicato un video di aggiornamento relativo alla nuova giornata. Nello specifico, attraverso le parole del Presidente della Protezione Civile Regionale, Domenico Costarella. “La protezione civile regionale sta monitorando la situazione sui territori, in particolare sul basso Ionio Reggino, dove le mareggiate stanno impattando sulla costa provocando anche dei danni alle infrastrutture e ai lungomari”, ha detto Costarella. “In questo momento la cosa più importante sono le persone”, scrive Occhiuto.

“Stiamo in contatto con il territorio anche per possibili evacuazioni della popolazione sempre in funzione della prevenzione e siamo pronti per supportare le amministrazioni locali nell’assistenza della popolazione. Continuiamo a mantenere l’attenzione alta e la prudenza in queste ore. La giornata di oggi si presenta ancora con l’allerta rossa e l’allerta arancione e dobbiamo mantenere alta l’attenzione” ha concluso Costarella.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.