Allerta Meteo Calabria: nubifragi e venti di tempesta, “attenzione nei settori ionici”

Allerta Meteo codice arancione (parte dei settori ionici) e giallo (il resto della regione) diramata dal Centro Funzionale Multirischi della Calabria. Oggi sono attese “precipitazioni da sparse a diffuse con con quantitativi cumulati da moderati fino a localmente elevati. Intensa attività elettrica. Venti di burrasca con rinforzi fino a burrasca forte o tempesta a prevalente componente orientale. Mareggiate lungo le coste esposte“, secondo quanto riporta il bollettino (in coda). Domani, lunedì 19 gennaio 2026, previste “precipitazioni da sparse a diffuse con con quantitativi cumulati da moderati fino a localmente elevati. Intensa attività elettrica. Venti di burrasca con rinforzi fino a burrasca forte o tempesta a prevalente componente orientale. Mareggiate lungo le coste esposte, soprattutto sui settori ionici, dove è prevista un’altezza d’onda intorno a 3,2 m (fonte: ISPRA)“.

