Allerta meteo Calabria, scattano le raccomandazioni: i consigli della Protezione Civile ai cittadini

Il ciclone “Harry” preoccupa la Calabria e l’attenzione è massima soprattutto lungo le coste e nelle aree maggiormente esposte al maltempo. A intervenire in un video-messaggio è Domenico Costarella, Direttore della Protezione Civile, che sottolinea come la macchina organizzativa sia già attiva: “qui sala operativa del Dipartimento”, viene specificato nelle prime schermate, a indicare che il monitoraggio è costante e le squadre sono pronte a intervenire in caso di necessità. Tra i passaggi centrali viene evidenziato che i fenomeni interesseranno in particolare i versanti ionici e tirrenici della provincia di Reggio Calabria, lo Ionio catanzarese e il basso Ionio crotonese. Costarella ribadisce che “la situazione è sotto controllo”, ma allo stesso tempo invita a non sottovalutare l’ondata di maltempo, perché il rischio in questi casi è legato a raffiche improvvise, caduta di rami e alberi, mareggiate e possibili danni a strutture e beni esposti.

Informazione ai cittadini e misure operative

Nelle indicazioni viene posto l’accento sul lavoro di comunicazione e informazione alla popolazione, fondamentale per prevenire comportamenti pericolosi. Tra le azioni previste e richiamate, si fa riferimento anche a misure che potranno essere adottate “in caso di bisogno”, a seconda dell’evoluzione meteorologica.

Sono elencati, inoltre, diversi esempi pratici di rischio: parchi, alberi e aree esposte, elementi che in presenza di vento forte possono diventare pericolosi anche in contesti urbani. La parte finale del discorso è dedicata ai comportamenti di autoprotezione, definiti “importanti”. “E’ necessario che non ci si avvicini troppo ad aree boscate, ai parche e agli alberi in generale perché le raffiche di vento possono essere forti. E’ anche importante che in caso di piogge forti non si stia in sottopassi, seminterrati o in cantine perché sono i primi posti che possono essere soggetti ad allagamento. Evitare attraversamenti e guadi dei fiumi o di corsi d’acqua”.

Il messaggio di Occhiuto

Il Presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, raccomanda massima attenzione e senso di responsabilità, invitando tutti a seguire gli aggiornamenti ufficiali, rispettare eventuali limitazioni (spostamenti, accesso a spiagge e lungomari, chiusure preventive) e a non esporsi inutilmente al rischio durante le fasi più intense del maltempo.

