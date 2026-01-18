Allerta meteo Calabria: scuole chiuse a Catanzaro e Crotone per il ciclone Harry

“A causa dell’allerta meteo arancione, diramata dalla Protezione civile regionale, con ordinanza del sindaco è stata disposta la chiusura di tutte le scuole e degli impianti sportivi sul territorio comunale di Catanzaro per lunedì 19 gennaio 2026”. E’ quanto si legge in una nota diffusa nel pomeriggio dal Comune di Catanzaro che elenca anche tra i siti chiusi ludoteche e servizi per l’infanzia. Scuole chiuse domani, lunedì 19 gennaio, a Crotone e in gran parte della provincia a seguito dell’allerta meteo di livello arancione diramata dalla Protezione civile regionale. Il peggioramento delle condizioni atmosferiche ha spinto numerosi amministratori ad adottare provvedimenti precauzionali a tutela della pubblica incolumità. Lo stop alle attività didattiche riguarda il capoluogo e i principali centri del territorio, tra cui Isola di Capo Rizzuto e Cirò Marina, oltre a numerosi Comuni dell’entroterra e della fascia costiera.

Il sindaco, Vincenzo Voce, ha attivato il Centro operativo comunale per il monitoraggio dell’emergenza. L’ordinanza prevede misure stringenti oltre alla chiusura dei plessi scolastici: per tutta la giornata di domani resteranno chiusi la Villa Comunale, parchi e giardini, nonché il cimitero cittadino e quello di Papanice. Disposta inoltre l’interdizione al traffico di via Volturno, nel tratto che attraversa il torrente Cacchiavia. Per segnalare emergenze è attivo il numero 0962.921700. L’allerta è determinata dal passaggio del ciclone denominato “Harry”, che nelle prossime ore porterà sulla Calabria ionica piogge diffuse e persistenti, accompagnate da venti forti e mareggiate lungo le coste esposte. La Protezione civile raccomanda di limitare gli spostamenti ed evitare la sosta nei pressi di corsi d’acqua, zone alberate e litorali.

