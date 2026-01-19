Allerta Meteo Calabria, serata spettrale nella Locride: lungomari deserti, il mare inizia a gonfiarsi | FOTO e VIDEO LIVE

Nella Calabria Jonica il maltempo sta già facendo sul serio. Siamo ancora lontani dal picco della tempesta, che è previsto per la notte di mercoledì 21 gennaio, tra oltre 24-36 ore, ma la situazione è già critica con piogge torrenziali nelle zone interne, forte vento e mare in burrasca. La mareggiata non è ancora critica, ma lo Jonio si è già gonfiato come possiamo osservare dalle immagini a corredo dell’articolo, da Marina di Gioiosa Jonica e da Roccella Jonica. A Marina di Gioiosa Jonica si nota il Lungomare scavato dalla furia del mare.

In entrambe le località calabresi, lo scenario è spettrale: il Lungomare è completamente deserto per l’allerta meteo, evidentemente recepita con piena coscienza dalla popolazione. La situazione peggiorerà in modo brusco domani, martedì 20 gennaio, e dopodomani, mercoledì 21.

Tutti i dettagli dal video con il bollettino meteo completo di oggi dal Canale YouTube di MeteoWeb:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

