Allerta meteo Catania, l’Università chiusa anche domani

Stop alle attività didattiche in presenza anche domani all’Università di Catania. La decisione arriva dopo la nuova allerta meteo rossa diramata nel pomeriggio dalla Protezione civile regionale. Anche domani, dunque, così come già avvenuto oggi, saranno sospesi lezioni, esami e sedute di laurea previste in tutte le sedi dell’Ateneo, include le strutture didattiche di Ragusa e Siracusa. “Le attività potranno essere erogate in modalità online”, spiegano dall’Università di Catania.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.