Allerta meteo: codice giallo per vento forte in Toscana e a Firenze

La Sala operativa della Protezione civile regionale della Toscana ha emesso un bollettino di criticità con codice giallo per vento che, dalle ore 13 di domani, lunedì 19 gennaio, interesserà le pianure centro-settentrionale della regione: l’area fiorentina, il bacino Bisenzio-Ombrone pistoiese, il Valdarno inferiore e la Valdelsa-Valdera. E’ infatti prevista un’intensificazione dei flussi d’aria nord-orientale sulla Toscana, con venti di grecale in progressivo rinforzo a partire dal pomeriggio di oggi, domenica 18 gennaio. Quanto agli altri fenomeni, tra oggi e domani sono previste deboli piogge sui versanti orientali appenninici e temporaneamente tra isola d’Elba e basso Arcipelago, mentre dal pomeriggio di domani, lunedì 19, potranno aversi nevicate, inizialmente oltre 1000-1200 metri e in calo, nella sera, fino a circa 500 metri su Alto Mugello e versanti orientali dell’Appennino in genere.

Maltempo: domani a Firenze codice giallo per rischio vento forte

Codice giallo domani a Firenze per rischio vento forte. È quanto stabilisce il nuovo bollettino di valutazione delle criticità del centro funzionale regionale. L’allerta riguarda, oltre la nostra città, anche i Comuni di Bagno a Ripoli, Fiesole, Greve in Chianti, Impruneta, Lastra a Signa, Pontassieve, San Casciano in Val di Pesa, Scandicci e Tavarnelle Val di Pesa. L’allerta scatterà alle ore 13 di lunedì 19 gennaio e si concluderà alle 24 dello stesso giorno. Gli esperti del Cfr prevedono “dal pomeriggio di oggi, domenica, e per domani lunedì, venti di Grecale in rinforzo con raffiche fino a 50-70 km/h su costa, rilievi e Arcipelago, fino a 40-60 km/h sulle pianure settentrionali”.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.