Allerta Meteo, ecco il nuovo peggioramento: le prime regioni colpite

Nuova allerta meteo dopo una tregua nella giornata di ieri: nel corso della giornata odierna una veloce perturbazione atlantica raggiungerà gradualmente il Centro/Nord per poi attraversare anche il Sud entro domani. In considerazione della situazione, il servizio PRETEMP (gruppo di lavoro che si pone l’obiettivo di studiare e prevedere i fenomeni temporaleschi severi sul territorio italiano) ha pubblicato una previsione probabilistica per la giornata odierna. Di seguito tutti i dettagli e la mappa con le aree a rischio nelle prossime ore.

Allerta Meteo: il bollettino

“L’ormai quasi colmata depressione responsabile del forte maltempo al centro sud potrà dispensare gli ultimi fenomeni, occasionalmente convettivi e disorganizzati, tra siracusano e mar Mediterraneo nelle prime ore della notte, con possibilità di qualche fulmine e scroscio di pioggia intensa“, riporta il bollettino PRETEMP, pubblicato nella tarda serata di ieri e valido per l’intera giornata odierna. “Sul Tirreno occidentale tra pomeriggio e sera si approssimerà un fronte occluso, preceduto da un certo richiamo umido da SSO nei bassi strati a ridosso della Sardegna (PWAT sui 20-24 mm), che garantirà, in concomitanza con un calo delle isoterme a 500 hpa sui -27/30°C instabilità verticale. I valori di CAPE 0-3 km sono previsti in aumento fino a 2-300 J/Kg, associati a un DLS in aumento fin verso i 20 m/s., per cui è prevista una linea di rovesci convettivi/temporali sulla parte ovest dell’isola e della Corsica. Gli effetti al suolo saranno isolate grandinate di piccole dimensioni, forti piogge transitorie e qualche tromba marina. Lo stesso forcing potrà agire poi tra Elba e Toscana meridionale, con gli stessi rischi ma piogge potenzialmente più persistenti per un rallentamento dell’evoluzione a oriente del fronte stesso“.

Allerta Meteo, la mappa PRETEMP

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: