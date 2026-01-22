Allerta Meteo Emilia-Romagna: domani almeno 30 cm di neve, fiocchi fino a 500 metri

Allerta meteo per neve in Emilia–Romagna: il nuovo avviso, che riporta un codice giallo per parte del territorio, è stato diramato questa mattina dalla protezione civile regionale sulla base delle previsioni Arpae (Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna), ed è valido per l’intera giornata di domani 23 gennaio 2026. Di seguito il bollettino completo con tutti i dettagli.

Allerta Meteo in Emilia-Romagna, il bollettino

“Allerta GIALLA per neve nelle province di PC, PR, RE, MO, BO“. Per venerdì 23 gennaio, si legge nel bollettino, “sono previste precipitazioni anche di moderata intensità sui settori appenninici emiliani con nevicate che, al di sopra dei 1300/1500 metri potranno raggiungere anche i 30 cm. Nella seconda parte della giornata, la precipitazione nevosa potrebbe interessare anche le colline emiliane più occidentali con accumuli fino a 5-10 cm intorno ai 500/600 metri. Non si escludono inoltre, nel settore centrale della regione, occasionali fenomeni franosi nelle zone montane e innalzamenti dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua prossimi alla soglia 1 nelle ore serali“.

