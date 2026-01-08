Allerta Meteo Emilia Romagna: domani attenzione a vento e pioggia che gela

Arpae e Protezione Civile dell’Emilia Romagna hanno diramato un’allerta meteo per vento e pioggia che gela, valida per la giornata di domani, venerdì 9 gennaio. In particolare, è stata emessa allerta gialla per vento nelle province di PR, RE, MO, BO, RA, FC, RN; per pioggia che gela nelle province di BO, RA, FC, RN.

Per venerdì 9 gennaio, “sono previsti venti di burrasca moderata da sud-ovest (62-74km/h), con raffiche di intensità superiore, sui rilievi centro-orientali, in particolare nelle aree di crinale. Saranno possibili locali episodi di pioggia che gela, più probabili nel settore centro-orientale. Si prevedono inoltre temperature notturne e nel primo mattino inferiori a 0°C nelle pianure e nella bassa collina, con possibilità di gelate. Lungo i crinali centro-orientali non si escludono localizzati fenomeni franosi legati allo scioglimento del manto nevoso”, si legge nel bollettino di allerta.

