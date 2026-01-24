Allerta Meteo Emilia-Romagna: domani attenzione alle piene dei fiumi

Allerta meteo per piene dei fiumi in Emilia–Romagna: il nuovo avviso, che riporta un codice giallo per parte del territorio, è stato diramato questa mattina dalla protezione civile regionale sulla base delle previsioni Arpae (Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna), ed è valido per l’intera giornata di domani 25 gennaio 2026. Di seguito il bollettino completo con tutti i dettagli.

Allerta Meteo in Emilia-Romagna, il bollettino

Per la giornata di domenica 25 gennaio “non sono previsti fenomeni meteo significativi, tuttavia in considerazione dello stato di saturazione del terreno e delle piogge previste nelle prime ore del giorno, si prevedono innalzamenti dei livelli idrometrici, con temporanei superamenti della soglia 1, più probabili e diffusi nelle province centro-orientali; nei settori montani non si escludono occasionali fenomeni franosi“, si legge nel bollettino.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.