Allerta Meteo Emilia-Romagna: domani neve da 800 metri

Allerta meteo per neve in Emilia–Romagna: il nuovo avviso, che riporta un codice giallo per parte del territorio, è stato diramato questa mattina dalla protezione civile regionale sulla base delle previsioni Arpae (Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna), ed è valido per l’intera giornata di domani 24 gennaio 2026. Di seguito il bollettino completo con tutti i dettagli.

Allerta Meteo in Emilia-Romagna, il bollettino

Per la giornata di domani sabato 24 gennaio “sono previste precipitazioni, più consistenti nella seconda parte della giornata, che assumeranno carattere nevoso a quote intorno agli 800 metri sul settore centro-occidentale della regione, con accumuli nevosi sulle zone di crinale che potranno localmente raggiungere i 30 cm“, riporta il bollettino. “Non si escludono occasionali fenomeni franosi e innalzamenti dei corsi d’acqua con livelli idrometrici prossimi alla soglia 1“.

