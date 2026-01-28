Allerta Meteo Emilia-Romagna: piene dei fiumi, domani codice giallo

Allerta meteo per piene dei fiumi in Emilia–Romagna: il nuovo avviso, che riporta un codice giallo per parte del territorio, è stato diramato questa mattina dalla protezione civile regionale sulla base delle previsioni Arpae (Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna), ed è valido per l’intera giornata di domani 29 gennaio 2026. Di seguito il bollettino completo con tutti i dettagli.

Allerta Meteo in Emilia-Romagna, il bollettino

“Allerta GIALLA per piene dei fiumi nelle province di PR, RE, MO, BO, FE, RA“. Per giovedì 29 gennaio, si legge nel bollettino, “non sono previsti fenomeni meteorologici significativi ai fini dell’allertamento. La criticità idraulica è riferita alla propagazione delle piene nei tratti vallivi dei corsi d’acqua maggiori. Nelle zone montane e collinari non si escludono occasionali fenomeni franosi sui versanti caratterizzati da condizioni idrogeologiche particolarmente fragili, a seguito delle precipitazioni dei giorni precedenti“.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.