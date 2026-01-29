Allerta Meteo Europa, epocale ondata di Burian ad Est: gelo storico e neve record in Russia, Bielorussia, Polonia e Ucraina

L’inverno 2026 sta per scrivere una delle sue pagine più gelide, con una manovra atmosferica che i meteorologi definiscono “da manuale”. La rottura del Vortice Polare, innescata da un violento riscaldamento stratosferico avvenuto nelle scorse settimane, ha aperto i cancelli alle masse d’aria artico-continentale. Tra l’1 e il 3 febbraio, l’Europa orientale si prepara a subire l’urto diretto del Burian, il temibile vento gelido delle steppe siberiane, che porterà condizioni di gelo estremo e nevicate diffuse su una vastissima area, coinvolgendo in modo critico Russia, Bielorussia, Ucraina e Polonia.

La Russia nel Freezer: Mosca e il record del gelo siberiano

Il cuore dell’irruzione fredda colpirà con massima violenza la Russia europea. Mosca si prepara a vivere giornate di stampo polare, con temperature che crolleranno ben al di sotto delle medie stagionali. Tra il 1 e il 3 febbraio, i termometri nella capitale russa potrebbero scivolare verso valori minimi compresi tra -25°C e -30°C, con punte ancora inferiori nelle aree periferiche e rurali. Le nevicate, seppur non sempre abbondantissime a causa della natura secca dell’aria siberiana, saranno accompagnate da venti tesi che causeranno il fenomeno dello “scaccianeve”, riducendo la visibilità a pochi metri. Si stima un accumulo di neve fresca al suolo tra i 20 e i 30 centimetri, che andrà a sommarsi al manto già esistente, paralizzando potenzialmente i trasporti.

Bielorussia e Ucraina sotto la morsa del ghiaccio

Spostandosi verso ovest e verso sud, la situazione non accenna a migliorare. A Minsk, in Bielorussia, il picco del gelo è atteso per il 2 febbraio, con minime che si attesteranno intorno ai -22°C e massime che faranno fatica a superare i -15°C. La neve cadrà fitta e ghiacciata, rendendo le strade estremamente pericolose. In Ucraina, la capitale Kiev sarà investita in pieno dalla tempesta: qui le previsioni indicano temperature notturne vicine ai -20°C e precipitazioni nevose consistenti, con accumuli locali che potrebbero superare i 15-20 centimetri in meno di 48 ore. L’effetto del vento (wind chill) renderà la percezione del freddo vicina ai -35°C, ponendo serie sfide alla rete infrastrutturale ed energetica del Paese.

L’avanzata verso la Polonia e il freddo a Varsavia

La barriera del gelo non si fermerà ai confini orientali ma punterà con decisione verso la Polonia. Varsavia sarà l’avamposto occidentale di questa ondata di freddo eccezionale. Nella capitale polacca, l’arrivo del Burian tra il 2 e il 3 febbraio segnerà un tracollo termico verticale: dalle temperature prossime allo zero si passerà rapidamente a minime di -18°C / -20°C. Le nevicate a Varsavia saranno particolarmente intense a causa del contrasto termico tra l’aria siberiana e l’umidità residua presente al suolo, con il rischio di bufere di neve che potrebbero depositare oltre 15 centimetri di coltre bianca in poche ore. In tutto il Paese, le autorità sono in allerta per temperature che, nelle zone montuose del sud e nelle pianure orientali, potrebbero toccare i record storici del decennio.

Dinamiche meteorologiche e rischio record

La particolarità di questo evento risiede nella persistenza del blocco anticiclonico sulla Scandinavia, che agisce come una spalla, spingendo il flusso gelido direttamente verso il cuore dell’Europa. Il Burian, muovendosi in senso antiorario attorno al centro di bassa pressione centrato sulla Russia nord-orientale, acquista velocità e stabilità termica. Gli esperti avvertono che potremmo assistere al superamento di diversi record di temperatura minima per l’inizio di febbraio, un segnale della crescente volatilità climatica che, nonostante il riscaldamento globale, permette ancora incursioni di freddo crudo e brutale di tale portata.