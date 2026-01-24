Allerta Meteo, FOCUS sul Ciclone del weekend: domenica estrema con forte maltempo, tanta neve, vento impetuoso e mareggiate. Sbalzi termici clamorosi al Sud

Nuova violenta ondata di maltempo in corso sull’Italia, con fenomeni meteo estremi che domani – domenica 25 gennaio – degenereranno nuovamente in gravi conseguenze, con effetti disastrosi, sui territori. La preoccupazione più grande è per il Sud Italia, dove avremo un mix estremo di vento impetuoso, mare in tempesta e sbalzi termici clamorosi. La Puglia sarà la Regione più colpita dal forte vento, che sarà comunque intenso anche in Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna. Il Lazio e la Campania, invece, saranno le Regioni più colpite dalle precipitazioni, con violenti nubifragi e tanta neve sull’Appennino.

Il nuovo ciclone proveniente dall’oceano Atlantico porta il freddo con l’aria di estrazione polare marittima in arrivo proprio nella giornata di domani in tutto il Paese. Al Nord Italia fa già freddo con nevicate in pianura Padana: questa mattina ha fioccato tra Piacenza e Fidenza, in Emilia, e a quote molto basse in Piemonte, ma il grosso della neve arriverà stasera e domani. Il fronte freddo farà diminuire le temperature anche al Centro/Sud, portando neve intensa su tutto l’Appennino. Ma la più grande nevicata si verificherà al Nord/Est, su Trentino Alto Adige, Veneto e Friuli Venezia Giulia per tutta la giornata di domenica, con precipitazioni molto abbondanti.

Preoccupano i forti temporali che tra stasera e domani colpiranno le Regioni centrali tirreniche: Toscana, ma soprattutto Lazio e Campania, con violenti nubifragi tra Roma e Napoli e un coinvolgimento dei fenomeni più estremi nelle zone interne di Abruzzo e Molise. Sarà un’altra perturbazione tipicamente invernale, con temperature in linea con le medie stagionali, anche se tra oggi e domani al Sud avremo grandi sbalzi termici per effetto del richiamo caldo prefrontale che precede l’arrivo della tempesta. Ecco perchè i forti venti più intensi saranno di scirocco su Puglia e Basilicata, con violente mareggiate sulle coste esposte. Invece in Calabria, Sicilia e Malta soffierà forte il maestrale.

Clamorosi gli sbalzi termici attesi per domenica: mentre il fronte freddo dell’aria polare marittima avanzerà al Sud sul basso Tirreno, portando piogge, temporali e grandinate in Sicilia con temperature in picchiata sotto i +10°C in pieno giorno da Palermo a Messina, in Puglia avremo ancora +20°C fino a Foggia, Manfredonia, Barletta, Molfetta e Bari.

Allerta Meteo: i dettagli sul sabato sera di maltempo

Le mappe del modello MOLOCH del CNR ci consentono di conoscere tutti i dettagli sui fenomeni meteo estremi attesi nelle prossime ore. Iniziamo con la serata di oggi, sabato 24 gennaio. Il fronte carico di precipitazioni risalirà dal Mediterraneo occidentale provocando una vera e propria falce di maltempo che andrà dalla Valle d’Aosta alla Tunisia, con i primi forti temporali a Roma e nel Lazio e maltempo diffuso al Nord/Ovest e nelle Regioni centrali tirreniche:

Si intensificheranno le nevicate al Nord/Ovest, con il Piemonte in pole position per la neve che cadrà fino a Cuneo, Asti e anche a Torino. Accumuli importanti nelle zone interne, non solo in montagna ma anche in collina:

Allerta Meteo: i dettagli su domenica 25 gennaio, maltempo estremo in tutt’Italia

Già dalle prime ore della giornata di domani, domenica 25 gennaio, il maltempo si estenderà a tutt’Italia: la falce del fronte temporalesco si sarà già spostata dal Nord/Est a Lampedusa, coinvolgendo tutto il Paese. I fenomeni più violenti interesseranno le Regioni centrali, con intensi nubifragi tra Lazio, Abruzzo, Molise e Campania, ma anche in Sicilia arriveranno i primi forti temporali mentre abbondanti precipitazioni interesseranno tutto il Nord/Est.

La neve cadrà abbondante e intensa proprio al Nord/Est, interessando tutto il territorio del Trentino Alto Adige fino ai fondovalle. Quota neve inizialmente superiore agli 800 metri sulle Dolomiti, in Veneto e Friuli Venezia Giulia, ma in rapido calo fino alle basse colline entro sera. Attenzione alle intense, abbondanti ed estese nevicate al Centro Italia tra Marche, Umbria, Lazio e Abruzzo dove la neve cadrà copiosa oltre i mille metri di altitudine. Prime nevicate al mattino anche nella Sicilia occidentale, dove il fronte freddo farà diminuire le temperature portando l’irruzione d’aria fredda polare marittima:

Proprio nella giornata di domenica si scateneranno i fenomeni più intensi per la furia dei venti e le conseguenti forti mareggiate. Alle 9 di domenica mattina, infatti, avremo un forte scirocco sullo Jonio e nel basso Adriatico, con intense mareggiate tra Basilicata e Puglia, nel golfo di Taranto. Contemporaneamente, il maestrale soffierà forte sul basso Tirreno e nel Canale di Sicilia, con venti impetuosi su Malta. E’ molto raro che contemporaneamente soffi il maestrale su Canale di Sicilia e mar Tirreno e lo scirocco su Jonio e Adriatico: le mareggiate colpiranno entrambi i versanti delle coste del Sud per questa particolare concomitanza meteorologica, provocata dalla posizione del Ciclone che contemporaneamente spingerà l’aria fredda polare marittima dalla Francia verso il Sud Italia, ma risucchierà anche aria calda nord Africana dal mar Jonio verso l’Adriatico.

Infatti le mappe con le temperature previste per le ore 10 di domenica 25 gennaio ci danno proprio l’idea del confine tra il fronte freddo, che avanzerà sulla Sicilia e sul basso Tirreno da ovest verso est, e la resistenza del richiamo caldo prefrontale che continuerà a garantire temperature fino a +18°C nella Calabria tirrenica settentrionale, da Lamezia Terme a Praia a Mare, mentre Trapani e Palermo saranno sotto i +9°C con freddo intenso, piogge e temporali.

Nel corso della mattinata, i due fronti si scontreranno intensificandosi terribilmente. Alle ore 13, infatti, il fronte freddo avrà conquistato la Calabria tirrenica e raggiunto lo Stretto di Messina, dove arriverà la pioggia con +9°C. Ma lo scirocco soffierà ancora forte in Puglia con +18°C a Foggia, Barletta, Molfetta e Bari. Una situazione davvero molto particolare.

Proprio in questa fase, infatti, alle ore 13:00, avremo il picco dei venti con uno scirocco furioso in Puglia. E’ allarme rosso per venti da uragano a 120km/h su tutta la Regione, soprattutto sulle Murge, su Bari, ma anche nel Salento, su Brindisi e Lecce. Il mare andrà in burrasca, soprattutto nel Salento, con furiose mareggiate nel tarantino. Sarà un momento drammatico, che ricorderà la devastazione del Mega Ciclone Harry nei giorni scorsi all’estremo Sud. Le previsioni per la Puglia sono davvero estreme, in termini di venti e bari, mentre lo scirocco risalirà l’Adriatico fino alla Croazia insinuandosi più a Nord del maestrale che scenderà forte persino sul Molise, soffiando intenso su Termoli. Forte maestrale anche in Sardegna, Sicilia e Stretto di Messina:

Nel primo pomeriggio la situazione si normalizzerà: intorno alle ore 16, infatti, il fronte freddo si porterà anche su Jonio e basso Adriatico, spazzando via il caldo prefrontale verso Albania e Grecia, ed estendendo l’aria fredda polare marittima a tutto il nostro territorio nazionale:

Sarà l’inizio della fase più fredda del peggioramento. Il maltempo continuerà a colpire tutto il territorio italiano, con precipitazioni abbondanti al Nord/Est, sulle Regioni del Centro e al Sud. Sarà una domenica sera tempestosa con forti piogge e temporali in Toscana, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, oltre che su Nord/Est e Liguria di Levante:

La neve scenderà fino a 300–400 metri di quota al Nord/Est, molto abbondante sulle Dolomiti, coprendo di bianco tutte le località olimpiche delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina, a meno di due settimane dall’inizio della manifestazione. Tanta neve anche su tutti i monti del Sud oltre i 1.000 metri: abbondante in Sardegna, Sicilia; Calabria e Campania. Al Centro Italia, invece, la neve scenderà fino agli 800 metri di altitudine. Neve anche tra Liguria, Emilia e Toscana oltre i 500–600 metri di altitudine.

Sarà, insomma, un weekend freddo, nevoso e perturbato, dai connotati tipicamente invernali e con tanti fenomeni meteo estremi. Tutti i dettagli dal video con il bollettino meteo completo di oggi dal Canale YouTube di MeteoWeb:

