Allerta Meteo Friuli-Venezia Giulia: in arrivo nevicate abbondanti e mareggiate, domani codice giallo

Oggi un promontorio anticiclonico garantirà tempo stabile, domani arriverà un veloce e marcato fronte atlantico, accompagnato da sostenute correnti umide meridionali: la Protezione Civile regionale del Friuli-Venezia Giulia ha diramato un’allerta meteo codice giallo per la giornata di domani, 28 gennaio 2026 precisando che è atteso “cielo coperto con piogge da abbondanti ad intense e nevicate abbondanti in montagna, inizialmente oltre i 600-800 m, in rialzo nelle ore centrali della giornata fino a 1200-1400 m sulle Prealpi, 1000-1200 m sulle Alpi, in lieve calo poi in serata. Soffierà vento da sud o sudest sostenuto sulla costa e in quota, con possibili mareggiate specie fra Lignano e Grado. Possibile anche acqua alta al mattino“.

