Allerta Meteo, gli ultimi aggiornamenti fanno paura: il Mega-Ciclone Harry è “la tempesta del secolo”. Quattro Nazioni in allarme massimo

La relativa quiete che precede la tempesta sta per finire. Le mappe meteorologiche appena aggiornate nel pomeriggio di oggi, confermano quello che temevamo già da giorni: un evento di scala secolare sta per abbattersi sul cuore del Mediterraneo. Non si tratta di un’anomalia nella sua natura – il “ciclone mediterraneo” è una figura tipica dell’inverno – ma è la sua intensità furiosa e la sua persistenza a renderlo un evento che non si vedeva da molti decenni. Il ciclone Harry, così denominato dall’Università di Berlino, si prepara a flagellare Italia, Francia (Corsica), Malta e Tunisia per 72 ore ininterrotte.

Allerta Meteo: la dinamica sinottica: Perché “Harry” rimbalza contro il muro di “Christian”

Il cuore della crisi risiede in una configurazione atmosferica di rara eccezionalità. Il ciclone Harry, nato nell’Atlantico e rinvigoritosi sopra il Maghreb grazie al violento contrasto tra l’aria fredda polare marittima e quella calda sahariana, avrebbe dovuto seguire la naturale forza di Coriolis, spostandosi verso l’Egeo e i Balcani.

Tuttavia, la strada è sbarrata. Sull’Europa dell’Est troneggia Christian, un mastodontico anticiclone di blocco con valori pressori superiori ai 1045 hPa. Questo gigante impedisce a Harry di scivolare verso Est, costringendolo a “rimbalzare” e a stazionare pericolosamente tra la Tunisia, il Canale di Sicilia e la Sardegna. Il risultato? Un gradiente barico spaventoso: 40 ettopascal di differenza tra l’Albania e Tunisi. Questa compressione di isobare è il motore che scatenerà venti impetuosi e piogge monsoniche per lunedì 19, martedì 20 e mercoledì 21 gennaio.

Allerta Meteo, vento a 150km/h e mareggiate apocalittiche: litorali in trincea

Il pericolo numero uno è rappresentato dal vento. Raffiche da est-sudest (Scirocco e Levante) spazzeranno il Canale di Sicilia, lo Stretto di Messina e il basso Tirreno con velocità che raggiungeranno i 150 km/h sull’Aspromonte, sull’Etna e nelle zone della Sardegna meridionale.

In Sicilia, tra Catania e Messina, la situazione è di massima emergenza. Da due giorni le ruspe lavorano senza sosta sulle spiagge per innalzare barriere di sabbia, veri e propri bastioni difensivi per proteggere case, ferrovie e strade dalle onde. Onde oltre i 12 metri: Al largo, il “fetch” (la superficie di mare su cui soffia il vento) sarà talmente ampio da generare onde mostruose superiori ai 12 metri. Le coste ioniche di Sicilia e Calabria, insieme a quelle orientali della Sardegna, subiranno mareggiate distruttive capaci di modificare la fisionomia dei litorali.

Allerta Meteo, piogge monsoniche: fino a 800mm di accumuli sull’Etna

Il settore orientale della Sicilia sarà il bersaglio grosso. A causa dell’effetto “stau” (l’aria umida che impatta contro i rilievi e scarica tutta la pioggia), alcuni modelli matematici prevedono picchi incredibili:

Etna orientale: Possibili 800 mm di pioggia in tre giorni, una quantità d’acqua che solitamente cade in un intero anno.

Possibili di pioggia in tre giorni, una quantità d’acqua che solitamente cade in un intero anno. Calabria ionica e Sardegna tirrenica: Previsti accumuli superiori ai 300-400 mm. Le città di Catania, Siracusa, Messina, Reggio Calabria, Catanzaro, Crotone e Cagliari sono in stato di massima allerta per il rischio di alluvioni lampo e colate di fango.

Allerta Meteo, nevicate Storiche: l’Etna sarà Sepolto sotto 4 Metri di Neve

Mentre sulle coste infuria la tempesta di pioggia, il richiamo di aria fredda dai Balcani, attirato dal minimo depressionario, farà crollare le temperature sui rilievi.

Basilicata e Calabria Centro-Settentrionale: Neve copiosa a partire dai 1000 metri su Sila e Pollino.

Neve copiosa a partire dai 1000 metri su Sila e Pollino. Sicilia e Sardegna: Qui il richiamo caldo sahariano manterrà la quota neve più alta, intorno ai 1600-1800 metri. Tuttavia, i volumi saranno eccezionali. Sull’Etna, intorno ai 2000 metri, si attendono oltre 4 metri di neve fresca, un accumulo straordinario che garantirà riserve idriche vitali per tutto l’anno, ma che renderà il vulcano letteralmente inaccessibile.

Allerta Meteo, la gestione dell’Emergenza: Scuole e Trasporti

La Protezione Civile ha già emesso il bollino rosso per la Sardegna per la giornata di lunedì 19, mentre la Calabria e la Sicilia sono divise tra l’arancione dello Ionio e il giallo del Tirreno. Ma i giorni peggiori saranno martedì 20 e mercoledì 21.

Il nodo Scuole: È fondamentale che i cittadini comprendano che non esiste un automatismo tra colore dell’allerta e chiusura degli istituti. La decisione è politica e discrezionale dei Sindaci. Molti comuni in Sicilia, Calabria e Sardegna hanno già firmato ordinanze per la chiusura lunedì 19 e martedì 20, ma la situazione è in costante evoluzione. Un sindaco può chiudere le scuole anche con allerta gialla se ritiene il territorio fragile, o tenerle aperte con allerta rossa se le strutture sono in sicurezza.

Trasporti aerei: Gli aeroporti di Catania, Palermo, Reggio Calabria, Lamezia Terme, Cagliari e le isole minori sono in stato di pre-allerta. Con venti a 150km/h, sono previsti massicci dirottamenti o cancellazioni dei voli in arrivo e in partenza. Lo Stretto di Messina rischia il blocco totale dei collegamenti marittimi.

Allerta Meteo, ci aspettano tre giorni terribili ad inizio settimana

Siamo di fronte a un evento meteorologico di potenza brutale. La combinazione tra il ciclone Harry e il muro di Christian creerà un sistema “bloccato” che insisterà sulle stesse zone per tre lunghissimi giorni. La popolazione è invitata a limitare gli spostamenti allo stretto necessario e a seguire costantemente i bollettini ufficiali. La natura sta per mostrare il suo volto più estremo.

