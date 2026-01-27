Allerta Meteo, il bollettino dell’Aeronautica Militare per stasera e domani: NEVE in pianura, gelicidio in 3 Regioni, vento da uragano e mari in tempesta | DETTAGLI

Il CNMCA (Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aerospaziale) dell’Aeronautica Militare ha appena emesso un avviso di fenomeni intensi per le prossime ore, con tutti i dettagli sul forte maltempo che tra stasera e domani colpirà duramente l’Italia. Il bollettino di allerta meteo diffuso dagli esperti meteorologi militari conferma l’entità di fenomeni meteo estremi che interesseranno nelle prossime ore il nostro Paese, con venti impetuosi, mareggiate, piogge torrenziali e neve forte, estesa e abbondante al Nord.

Previsione di fenomeni intensi emessa alle ore 12:00/utc del 27/01/26. Si prevedono: dalla serata di oggi, martedì 27 gennaio 2026, e fino alla mattinata di domani mercoledì 28 gennaio 2026 nevicate localmente abbondanti fino a quote di pianura , su basso Piemonte e settore ovest;

localmente fino a quote di , su basso Piemonte e settore ovest; dalla serata di oggi, martedì 27 gennaio 2026, e fino alla mattinata di domani mercoledì 28 gennaio 2026, piogge congelantesi sui settori appenninici del Piemonte sud-orientale e della Liguria centro-orientale in estensione dalle prime ore di domani, mercoledì 28 gennaio 2026 anche al settore appenninico dell’Emilia Romagna occidentale;

sui settori appenninici del Piemonte sud-orientale e della Liguria centro-orientale in estensione dalle prime ore di domani, mercoledì 28 gennaio 2026 anche al settore appenninico dell’Emilia Romagna occidentale; dalle prime ore di domani mercoledì 28 gennaio 2026 e fino alla serata di domani mercoledì 28 gennaio 2026 vento forte sudoccidentale , con raffiche fino a burrasca o burrasca forte, lungo le aree appenniniche di marche, Umbria, Lazio, Abruzzo e Molise, sulla Campania, Sardegna e sui settori tirrenici di Basilicata e Campania, con mareggiate anche forti lungo le coste esposte;

, con raffiche fino a burrasca o burrasca forte, lungo le aree appenniniche di marche, Umbria, Lazio, Abruzzo e Molise, sulla Campania, Sardegna e sui settori tirrenici di Basilicata e Campania, con lungo le coste esposte; dalle prime ore di domani mercoledì 28 gennaio 2026 e fino alle prime ore di dopodomani giovedì 29 gennaio 2026, nevicate abbondanti , a quote superiori agli 800-1000 metri , sui settori alpini e prealpini di Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia, e sul Trentino Alto Adige;

, a , sui settori alpini e prealpini di Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia, e sul Trentino Alto Adige; dalle prime ore di domani mercoledì 28 gennaio 2026, e fino alla seconda parte del mattino di dopodomani, giovedì 29 gennaio 2026, stato del mare fino a molto agitato su mare e canale di Sardegna. Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare

In riferimento all’allerta meteo, va chiarito che le informazioni relative ai fenomeni meteorologici intensi – in base a quanto precisato dal Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare – si riferiscono esclusivamente alle caratteristiche degli eventi meteo previsti. Tali informazioni sono prive di valutazioni connesse all’impatto sul territorio per le quali si deve far riferimento ai bollettini di allerta meteo relativi al Sistema di Allertamento Nazionale che sono emessi dal Servizio Nazionale di Protezione Civile.

