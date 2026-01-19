Allerta Meteo, il Ciclone Harry impatta sull’Italia: le aree più colpite da piogge alluvionali | DETTAGLI

Allerta meteo per una “fase di forte maltempo“, per “la risalita di un vortice dal Nord Africa in lento spostamento verso il Mediterraneo occidentale“, il Ciclone Harry. In considerazione della situazione, il servizio PRETEMP (gruppo di lavoro che si pone l’obiettivo di studiare e prevedere i fenomeni temporaleschi severi sul territorio italiano) ha pubblicato una previsione probabilistica per la giornata odierna. Di seguito tutti i dettagli e la mappa con le aree a rischio nelle prossime ore.

Allerta Meteo: mappa e bollettino

Nella giornata di oggi lunedì 19 gennaio 2026, “la risalita di un vortice dal Nord Africa ed in lento spostamento verso il Mediterraneo occidentale darà luogo ad una fase di intenso maltempo su parte del dominio meridionale, in particolare lungo il versante ionico di Calabria e Sicilia, nonché lungo i canali di Sicilia e Sardegna e sui rilievi dell’Isola sarda e della Corsica, con precipitazioni persistenti di moderata o forte intensità“, si legge nel bollettino PRETEMP.

Il vortice, denominato Ciclone Harry, “richiamerà nei bassi strati correnti umide molto forti tra est e scirocco che, impattando sui rilievi sopravento, daranno luogo a fine giornata a cumulate anche molto elevate e localmente superiori a 150-200mm/24h. Nonostante le precipitazioni continue e insistenti attese nelle aree sopra menzionate, la componente convettiva e temporalesca risulterà abbastanza limitata, motivo per il quale viene emesso un livello 0 di pericolosità“.

“Un livello 1 di pericolosità viene emesso tra il canale di Sicilia, Nord Africa e canale di Sardegna per una maggior probabilità di sviluppo di fenomeni temporaleschi localmente di forte intensità, data la presenza di valori di energia potenziale più alti (fino a 1000-1200 J/kg). A più riprese, convezione e temporali potrebbero svilupparsi e susseguirsi da SE a NW lungo una linea di convergenza tra il flusso dominante da est-sud-est e un flusso più debole da sud-sud-est“.

Il bollettino PRETEMP menziona, inoltre, “all’interno della porzione di dominio racchiusa nel livello 1 la possibilità di qualche grandinata di piccole-medie dimensioni (2-4 cm) e di trombe marine, sia lungo i canali di Sicilia e Sardegna sia lungo le coste sarde (specie quelle meridionali e orientali), dati i valori di CAPE 0-3km > 200 J/kg e di LLS 0-1km localmente > 15 m/s“.

Allerta Meteo, la mappa PRETEMP

