Allerta Meteo, il maltempo insiste anche oggi: ecco le regioni più colpite fino stasera

Allerta meteo anche oggi, 21 gennaio 2026, per rischio fenomeni intensi, “possibili piogge, grandinate di piccole dimensioni e trombe marine“. In considerazione della situazione, il servizio PRETEMP (gruppo di lavoro che si pone l’obiettivo di studiare e prevedere i fenomeni temporaleschi severi sul territorio italiano) ha pubblicato una previsione probabilistica per la giornata odierna. Di seguito tutti i dettagli e la mappa con le aree a rischio nelle prossime ore.

Allerta Meteo: il bollettino

“Un cut-off staziona tra la Tunisia e la Sicilia, favorendo il mantenimento di condizioni fortemente instabili fino alla mattina. Dalla seconda metà si attenderà un parziale miglioramento delle condizioni meteorologiche a ponente a causa di un progressivo aumento della pressione atmosferica nella depressione extra-tropicale, mentre sul Mar Ionio e Puglia meridionale saranno possibili dei deboli rovesci e temporali“, si legge nel bollettino PRETEMP. “Un Livello 0 è stato attribuito per le aree Ioniche che vanno dalla Sicilia orientale alla Puglia meridionale, includendo buona parte del Mar Ionio per piogge intense localmente di origine convettiva, grandinate di piccole dimensioni e trombe marine“.

Allerta Meteo – aree Livello 0

“Nelle prime ore della notte è atteso il transito di un sistema frontale sulla Sicilia meridionale. Su queste zone sono possibili dei rovesci e temporali anche organizzati in multicelle. Non si escludono alcune isolate supercelle affogate nelle precipitazioni stratiformi dati gli odografi fortemente curvi nei bassi strati. Contestualmente, una lingua di CAPE 0-3 km > 200/250 J/kg assieme a parametri di SREH 0-3 km > 500/550 m2/s2 suggeriscono la formazione di trombe marine, specialmente a ridosso delle coste calabresi“, riporta il bollettino pubblicato nel pomeriggio di ieri. Tra la mattinata e il primo pomeriggio “il fronte si sposterà gradualmente verso levante garantendo diffusa instabilità anche convettiva di tipo low-topped, derivante in parte anche dal maggior gradiente termico verticale, per cui saranno possibili delle piogge, grandinate di piccole dimensioni e trombe marine, specie in mare aperto“. In serata “è altresì possibile la formazione di temporali di debole entità sulla Puglia meridionale nei dintorni di una linea di confluenza superficiale tra flussi di scirocco e libeccio, dove non si esclude qualche tromba marina/debole tornado dato anche un CAPE 0-3 km > 250 J/kg“, conclude PRETEMP.

Allerta Meteo, la mappa PRETEMP

