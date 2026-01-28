Allerta Meteo, il maltempo si sposta al Sud: fronte carico di temporali in arrivo dalla Spagna, è allarme per vento impetuoso e mareggiate | MAPPE

La falla barica provocata dal Mega-Ciclone Harry che esattamente una settimana fa flagellava il Sud Italia, continua a lasciare il segno. E’ una ferita aperta nelle dinamiche atmosferiche del Mediterraneo ed ha letteralmente rivoluzionato l’andamento di quest’inverno, respingendo l’attacco del Burian di fine mese verso est (colpirà molto duramente Russia, Bielorussia e Ucraina nei prossimi giorni con temperature e nevicate eccezionali) e soprattutto richiamando, come una calamita, continue perturbazioni atlantiche sull’Italia, nel cuore del Mare Nostrum. La situazione è critica oggi per il maltempo al Centro/Nord Italia, ma soprattutto nell’evoluzione per le ore successive.

Infatti mentre il maltempo si accanisce sulle Regioni tirreniche e settentrionali del nostro Paese, dalla Spagna si è sganciato un fronte temporalesco che dalle Baleari minaccia in modo sempre più incombente la Sardegna e il Sud Italia. Sta per iniziare l’ennesima violenta ondata di maltempo del Sud in un mese di gennaio eccezionali in termini di piogge e giorni di pioggia nell’Italia meridionale. A Reggio Calabria, una delle città più riparate e meno piovose d’Italia, abbiamo avuto 18 giorni di pioggia su 28. E il mese si concluderà con 21 giorni di pioggia su 31: un dato davvero straordinario!

Le immagini satellitari pomeridiane mostrano chiaramente l’avanzata del fronte temporalesco dalla Spagna verso il Sud Italia:

Proprio stasera, con l’arrivo di questo fronte temporalesco, si formerà per ciclogenesi mediterranea l’ennesimo profondo ciclone, con una bassa pressione che il Met Office prevede addirittura in 989hPa (più bassa di Harry!) nella Sardegna sud/orientale. Nascerà così l’ennesima violenta perturbazione di questo periodo eccezionalmente dinamico, che non finirà nelle prossime ore ma continuerà anche la prossima settimana.

Le mappe per domani, giovedì 29 gennaio, sono davvero estreme e molto preoccupanti per il Sud Italia. Intanto però già questa sera inizierà a piovere forte in Sardegna e Sicilia, con i primi intensi temporali sulle due isole maggiori. Il nuovo fronte temporalesco, infatti, arriverà mentre ancora il precedente rimarrà incastrato sull’Italia peninsulare, scaricando abbondanti precipitazioni sul versante occidentale degli Appennini e sul Nord/Est.

Anche il vento inizierà a fare sul serio già alle 22 di questa sera, in Sardegna, con raffiche impetuose sull’Algeria. La curvatura delle correnti sarà ancora meridionale in Sardegna, Sicilia, sul Tirreno e anche nell’Adriatico, ma l’avanzata della tempesta già durante la notte ridisegnerà il quadro meteorologico con l’approfondirsi della bassa pressione.

Infatti già dopo mezzanotte avremo un impetuoso maestrale sul Mar di Sardegna e raffiche di venti molto forti tra Sicilia e Malta, ancora da Ovest e Sud/Ovest (libeccio e ponente) data la posizione del minimo di bassa pressione sul mar Tirreno.

A far paura, però, è l’evoluzione per domani.

Allerta Meteo giovedì 29 gennaio: mappe spaventose per il Sud

La situazione degenererà improvvisamente nella notte. A preoccupare maggiormente sono proprio le condizioni del vento e, di conseguenza, del mare che andrà rapidamente in burrasca. Le mappe del modello MOLOCH del CNR illustrano la furia del vento che seguirà la traiettoria del ciclone, spostandosi dai quadranti meridionali (libeccio e ponente) a quelli occidentali dominanti (ponente e maestrale) con raffiche impetuose nel corso della giornata di domani, già dal mattino sulla Sicilia e poi nel pomeriggio/sera anche in Calabria. Il contesto è già estremamente delicato: il vento occidentale sta spazzando anche oggi l’Italia, a Civitavecchia la boa ondametrica dell’ISPRA ha superato i 6 metri di altezza d’onda, mentre a Ponza siamo a 5,5 metri. Valori lontani da quelli record di Harry, ma comunque ragguardevoli.

Le carte sono davvero estreme, ricordano da vicino i picchi del Mega Ciclone Harry di sette giorni fa e per questo meritano un’analisi approfondita. Già alle 4 della prossima notte avremo raffiche di maestrale in Sardegna e sul basso Tirreno, tra Sardegna e Sicilia. Il cuore della tempesta si avvicina sempre più minaccioso al Sud:

All’alba, alle ore 7, il maestrale avrà conquistato la Sicilia occidentale e il Canale di Sicilia, con un’area di demarcazione molto netta sul Tirreno, dove stazioneranno violenti temporali in rapido spostamento verso levante. Attenzione al vento impetuoso nel trapanese e nel Canale di Sicilia, dove le raffiche potranno raggiungere addirittura i 100km/h.

Nel corso della mattinata avremo il vero e proprio sfondamento della tempesta verso levante, con un furioso maestrale che si estenderà al basso Tirreno e, nel Canale di Sicilia, sfonderà Malta, Portopalo e arriverà sul mar Jonio con una furia impetuosa. Malta sarà flagellata da venti a 120km/h e le mareggiate saranno molto intense sulla Sicilia tirrenica, con onde alte oltre 7 metri nel messinese (zona Capo d’Orlando).

Non solo forte vento e mare agitato: la mattinata di domani sarà caratterizzata da piogge torrenziali su Lazio, Campania, Calabria, Sicilia e anche in buona parte di Abruzzo, Molise, Puglia e Basilicata. Ancora maltempo anche su Sardegna, Toscana e Nord/Est, anche se le precipitazioni più intense, con forti temporali, saranno nel basso Tirreno tra Campania, Calabria e Sicilia. La neve cadrà abbondante sui rilievi, ma solo in montagna oltre i 1.300/1.400 metri di altitudine.

Nelle ore centrali della giornata, il maestrale diventerà impetuoso su tutto il mar Tirreno, dalle Bocche di Bonifacio allo Stretto di Messina. Inizierà la mareggiata in Calabria, con vento molto forte al largo sul mar Jonio. Ma la costa maggiormente esposta al mare grosso sarà quella tirrenica. Saranno ore tempestose, con mare grosso, nubifragi, temporali, grandine e vento impetuoso tra Calabria e Sicilia:

Nel pomeriggio il forte vento di Nord/Ovest (maestrale) continuerà a soffiare impetuoso dalla Corsica a Malta, colpendo in pieno Calabria e Sicilia. Attenzione alle raffiche sulle dorsali appenniniche tra Pollino e Sila e soprattutto tra Sila e Serre (zona Catanzaro), con raffiche di oltre 120km/h. Forte vento anche in Aspromonte e nello Stretto di Messina.

Le piogge e i temporali insisteranno soprattutto in Calabria, la Regione più esposta (nel cosentino sarà una giornata piovosissima con oltre 100mm sulla Catena Costiera), ma anche in Toscana, Umbria, Campania, Puglia e Basilicata:

E non finisce qui. Il maltempo continuerà a dominare la scena anche nei giorni successivi. Tutti i dettagli dal video con il bollettino meteo completo di oggi dal Canale YouTube di MeteoWeb:

