Allerta Meteo, il Mega-Ciclone Harry si intensifica: domani allarme rosso in 3 Regioni, giallo in altre 2. Il bollettino della protezione civile

Una circolazione depressionaria centrata sulla Tunisia continua a determinare maltempo e a richiamare correnti umide sud-orientali sulle regioni meridionali italiane. Sono attese, quindi, precipitazioni abbondanti e persistenti su Sicilia e Calabria, specie sui versanti orientali, e intensa ventilazione di Scirocco che raggiungerà intensità di burrasca forte e raffiche fino a tempesta, con forti ed estese mareggiate sulle coste esposte. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse che fa seguito a quello emesso in precedenza. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento (www.protezionecivile.gov.it).

L’avviso prevede il persistere di venti di burrasca dai quadranti orientali, con raffiche fino a tempesta su Sicilia e Calabria, con forti mareggiate sulle coste esposte. Si prevede, inoltre, il persistere di precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale: sulla Sicilia, specie settori nord-orientali, e sulla Calabria, specie settori ionici, dove assumeranno carattere nevoso sopra i 1000-1200 metri. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e locali grandinate.

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani, mercoledì 21 gennaio, allerta rossa sul versante centro-meridionale della Sardegna, sul settore nord-orientale della Sicilia e sul settore ionico meridionale della Calabria. Valutata, inoltre, allerta arancione su alcuni settori di Sardegna, Sicilia e Calabria, gialla in Puglia, Basilicata e sui restanti territori di Sardegna, Sicilia e Calabria.

Il quadro meteorologico e delle criticità previste sull’Italia è aggiornato quotidianamente in base alle nuove previsioni e all’evolversi dei fenomeni, ed è disponibile sul sito del Dipartimento della Protezione Civile (www.protezionecivile.gov.it), insieme alle norme generali di comportamento da tenere in caso di maltempo. Le informazioni sui livelli di allerta regionali, sulle criticità specifiche che potrebbero riguardare i singoli territori e sulle azioni di prevenzione adottate sono gestite dalle strutture territoriali di protezione civile, in contatto con le quali il Dipartimento seguirà l’evolversi della situazione.

Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per il 20 gennaio

– da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Sardegna orientale, Sicilia orientale e Calabria meridionale e centrale ionica, con quantitativi cumulati da elevati a molto elevati;

– sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su resto di Sicilia, Calabria e Sardegna, con quantitativi cumulati generalmente moderati, fino a puntualmente elevati;

– da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o locale temporale, sul resto del Meridione, Molise, Abruzzo, Marche, Romagna e Piemonte meridionale, con quantitativi cumulati deboli, fino a puntualmente moderati sulla Basilicata meridionale.

Nevicate: quota neve in calo fino a 900-1000 m sui settori interni di Basilicata e Calabria settentrionale, con apporti da deboli a moderati.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: in locale sensibile calo le minime al Settentrione.

Venti: di burrasca orientali, con rinforzi di burrasca forte fino a tempesta, sulla Sicilia, in estensione ai settori centro-meridionali di Sardegna e Calabria; forti orientali, con raffiche di burrasca, sulle restanti regioni meridionali e localmente sui settori tirrenici, appenninici ed adriatici del centro; da forti a burrasca settentrionali sulla Liguria.

Mari: grossi lo Stretto di Sicilia, il Canale di Sardegna e lo Ionio meridionale; molto agitati i restanti bacini meridionali e quelli prospicenti la Sardegna, fino a grossi il Tirreno meridionale settore ovest e lo Ionio settentrionale, con forti mareggiate sulle coste esposte di Sardegna, Sicilia e Calabria; da mossi ad agitati i restanti bacini occidentali e molto mosso l’Adriatico.

Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per il 21 gennaio

– da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Sardegna orientale e meridionale, Sicilia orientale e meridionale, Calabria, Basilicata e Puglia, con quantitativi cumulati da deboli a moderati, specie sui settori ionici di Calabria centro-settentrionale e sulla Sardegna orientale;

– da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su resto di Sardegna e Sicilia, su Campania, Molise, Abruzzo, Marche e Romagna, con quantitativi cumulati generalmente deboli.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: in locale sensibile calo le minime al Nord-Est.

Venti: di burrasca orientali sui settori ionici settentrionali, in attenuazione; localmente forti orientali sul resto del Centro-Sud e settentrionali sulla Liguria, con residue raffiche di burrasca al mattino.

Mari: da molto agitato a grosso lo Ionio settentrionale, molto agitati i restanti bacini meridionali e i mari prospicenti la Sardegna, con mareggiate sulle coste esposte, tutti con moto ondoso in attenuazione; molto mossi i restanti mari.

