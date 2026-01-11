Allerta Meteo, il nucleo freddo di origine polare sfonda sull’Adriatico: iniziano le 24 ore più fredde del Sud, neve fin sulle coste tra stasera e domani

Inizia in queste ore la fase clou dell’ondata di freddo e neve in corso sull’Italia nel weekend. Come evidenziato in tutti i precedenti bollettini previsionali, il picco del freddo sarà la prossima notte e domani mattina, lunedì 12 gennaio, quando temperature di -10°C ad 850hPa (circa 1.500 metri di altitudine in libera atmosfera) lambiranno tutta la Puglia, la Regione più esposta e colpita dall’aria fredda di origine polare. Oltre al freddo intenso, avremo anche forti venti di tramontana che provocheranno mareggiate in tutta la Puglia adriatica e saranno sostenuti anche in Molise, Campania, Basilicata e Calabria Jonica.

Gli ultimi aggiornamenti delle immagini satellitari in diretta evidenziano quante nubi stia generando l’irruzione polare sul medio Adriatico, dalla Romagna al Molise, con le prime nevicate proprio in Abruzzo dove Pescara è ferma da ore, in pieno giorno, ad appena +3°C.

Il picco del freddo sarà, appunto, nella notte e domattina. Non avremo grandi precipitazioni, ma la neve potrà imbiancare localmente alcune spiagge dell’Adriatico. Le precipitazioni saranno determinate in prevalenza dall’Adriatic Snow Effect (ASE), che si attiva ogni volta che l’aria gelida polare scorre sopra la superficie del Mar Adriatico, sempre più caldo. Il meccanismo che innesca le nubi e il maltempo è dovuto all’evaporazione dell’acqua marina che fornisce l’energia necessaria per formare nubi imponenti, spinte dal forte vento in lunghe strisce parallele che colpiscono la costa e le colline esposte a Nord e Nord/Est innescando abbondanti precipitazioni.

Analogo fenomeno accade nel basso Tirreno, in Calabria e Sicilia, dove parliamo di Tyrrhenian Snow Effect (TSE). La Sicilia tirrenica è l’area più colpita dalle precipitazioni di queste ore, con bufere di neve su Madonie e Nebrodi a partire da quote collinari (circa 700 metri di altitudine). A Isnello (Palermo) sono caduti 70mm di pioggia mentre la vicina Collesano è a 53mm: sui rilievi delle Madonie, gli accumuli sono imponenti. Il freddo crescente nelle prossime ore, porterà la quota neve fino a 400 metri nella Sicilia nord/orientale (provincia di Messina), fino a 200–300 metri in Calabria, fino alle pianure e alle coste di Basilicata, Puglia e ovviamente, Abruzzo e Molise. Poche precipitazioni nelle zone interne della Campania. In esaurimento, nel pomeriggio, le precipitazioni in corso su Marche e Romagna, comunque deboli.

Splende il sole, invece, al Nord e nelle Regioni centrali tirreniche. Tutti i dettagli nel video con il bollettino odierno dettagliato dal nostro canale YouTube:

