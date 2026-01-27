Allerta Meteo, il respiro del Burian si fa sentire nei Giorni della Merla: freddo intenso e forte maltempo sull’Italia tra giovedì e domenica

L’inverno del 2026 si appresta a scrivere una delle sue pagine più spettacolari proprio in coincidenza con i tradizionali Giorni della Merla, il trittico del 29, 30 e 31 gennaio che per secoli ha rappresentato il cuore del gelo per la cultura popolare italiana. Quest’anno la configurazione barica a livello europeo sembra uscita da un manuale di meteorologia d’altri tempi: un immenso serbatoio di aria artica continentale, il leggendario Burian, ha deciso di sferrare un attacco frontale verso il cuore del Vecchio Continente. Alla fine, quindi, il Burian arriva, almeno in mezza Europa. Tuttavia, l’Italia vivrà questa fase climatica come uno spettatore privilegiato e protetto, posizionandosi esattamente sul confine tra due colossi atmosferici: il gelo siberiano a est e l’umidità atlantica a ovest.

L’epopea del Burian: un gennaio da record nell’Europa Orientale

Mentre il Mediterraneo vive una fase instabile data da continui cicloni atlantici in transito già da settimane, l’Europa orientale sta vivendo un evento di portata storica. La Russia, la Bielorussia, l’Ucraina, la Polonia e i Paesi Baltici stanno per piombare sotto quello che i meteorologi definiscono un “cuscino gelido” di aria densa e pesante, con temperature che proprio nei prossimi giorni andranno a polverizzare le medie stagionali degli ultimi decenni. A Mosca il termometro sprofonderà fino a toccare i -21°C durante le ore notturne, con massime che non supereranno i -15°C, segnando uno scarto dalla norma di ben 12 gradi. La situazione non è meno drammatica a Minsk, dove il gelo siberiano spingerà le minime a -20°C, un’anomalia termica di 13 gradi rispetto alle statistiche storiche. Anche Varsavia e Kiev si troveranno nel cuore di questa morsa polare, con punte rispettivamente di -15°C e -18°C nei prossimi giorni. Nei Paesi Baltici, da Tallinn a Vilnius, l’effetto del vento proveniente dalle steppe russe renderà la temperature percepita ancora più insostenibili, trasformando le città in veri e propri musei di ghiaccio a cielo aperto.

L’Italia ai margini del respiro siberiano

Nonostante la vicinanza geografica a questo immenso blocco di ghiaccio, la Penisola Italiana resterà ai margini dell’ondata di Burian. Una barriera invisibile, creata da Carpazi e Alpi oltre che da una diversa disposizione delle alte pressioni sul comparto atlantico, impedirà al gelo siberiano di riversarsi con tutta la sua violenza nel bacino del Mediterraneo. L’Italia non subirà dunque il gelo record dei vicini Paesi orientali. Questo non significa che l’inverno sarà assente: la vicinanza a una massa d’aria così fredda provocherà comunque un richiamo di correnti settentrionali e orientali che garantiranno un clima decisamente frizzante e tipico della stagione, senza però sfociare in quegli eccessi termici che andranno a paralizzare il commercio e i trasporti in tutto l’est europeo. Attenzione: farà comunque freddo.

Freddo tipicamente invernale al Nord e sul versante Adriatico

Per le regioni del Nord Italia e lungo tutta la fascia Adriatica, i Giorni della Merla 2026 saranno caratterizzati da un clima invernale rigoroso e variabile. In queste aree l’infiltrazione di aria fredda dai Balcani sarà più avvertibile, con temperature minime che scenderanno facilmente sotto lo zero in pianura, regalando estese gelate mattutine e brinate coreografiche. Lungo le coste marchigiane, abruzzesi e pugliesi, i venti di Bora e Tramontana renderanno l’aria pungente, ma il cielo si manterrà spesso terso grazie alla natura secca dell’aria continentale. È la classica configurazione “da manuale” dei giorni della merla: un freddo che si fa sentire, che richiede cappotti pesanti e riscaldamenti accesi, ma che regala giornate limpide con una visibilità eccezionale, molto distante dalle nubi cariche di neve che soffocano Mosca o Varsavia.

Le temperature previste ad 850hPa all’alba di lunedì 1 febbraio in Europa e in Italia:

Il diluvio del Centro/Sud: il treno delle perturbazioni atlantiche

Se il Nord e l’Adriatico guardano a Est, il Sud Italia e le Isole Maggiori volteranno le spalle al Burian per affrontare un vero e proprio assalto dall’Atlantico. Tra giovedì 29 gennaio e domenica 1 febbraio, si attende l’arrivo di un “treno” di perturbazioni, una sequenza ininterrotta di fronti nuvolosi che porteranno quattro giorni di maltempo intenso e persistente. La Sardegna sarà la prima a essere investita da grandi piogge, seguita a ruota dalla Sicilia e dalla Calabria, dove i cumulati pluviometrici potrebbero diventare critici. Anche Campania, Basilicata e Puglia saranno coinvolte in questo scenario di instabilità marcata. In questo caso, il freddo non sarà il protagonista principale, poiché l’aria atlantica è decisamente più mite, ma il maltempo sarà incessante, portando piogge abbondanti e temporali che bagneranno la fine del mese senza sosta. La neve cadrà comunque in modo abbondante in montagna, a quote che oscilleranno tra i 1.000 metri nelle fasi più fredde e 1.400 metri in quelle più miti.

Una Merla tra mito e realtà meteorologica

In definitiva, i Giorni della Merla del 2026 ci consegneranno un’Italia divisa in due, ma accomunata da una sensazione di pieno inverno. Da un lato il freddo secco e continentale del Nord e dell’Adriatico, dall’altro la pioggia battente e i venti umidi del Sud. È una conferma che la leggenda della merla ha ancora un fondo di verità: la fine di gennaio si conferma un periodo dinamico e incisivo, capace di mostrare il lato più crudo della stagione, anche se quest’anno la vera “furia bianca” rimarrà confinata alle steppe dell’Est, lasciando a noi solo un riflesso, seppur gelido, del suo enorme potere.

Evoluzione shock per 2 e 3 febbraio: l’apocalisse di ghiaccio sul Mar Nero e il fronte ucraino

L’evoluzione barica attesa per la prossima settimana, in particolare tra il 2 e il 3 febbraio, segnerà un ulteriore e drammatico inasprimento del quadro meteorologico nell’Europa sud-orientale. Il baricentro del gelo per l’ondata di Burian in corso si sposterà progressivamente verso sud, investendo con violenza inaudita l’Ucraina, la Romania e spingendosi fino alle coste del Mar Nero e alla Turchia.

Le temperature previste ad 850hPa all’alba di mercoledì 3 febbraio in Europa e in Italia:

In Ucraina, questa irruzione è già stata classificata come la più imponente e pericolosa ondata di gelo dall’inizio del conflitto nel 2022. La combinazione tra il collasso del vortice polare e la spinta siberiana porterà il termometro a sprofondare costantemente sotto la soglia dei -20°C lungo tutta la linea del fronte, con punte che potrebbero toccare i -25°C nelle zone più esposte, segnando un’anomalia termica di oltre 15 gradi rispetto alle medie storiche. Questo “Muro del Gelo” travolgerà anche la Romania e la Turchia settentrionale, dove si attendono bufere di neve e temperature eccezionali per latitudine, trasformando il bacino del Mar Nero in un deserto di ghiaccio e mettendo a durissima prova le infrastrutture energetiche di un’intera regione già profondamente colpita, rendendo ogni operazione all’aperto una sfida estrema per la sopravvivenza umana.

