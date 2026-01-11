Allerta Meteo, imminente irruzione di aria fredda: “attenzione nel pomeriggio-sera”

Allerta meteo per “l’ingresso da NNE di tese correnti di Tramontana, Bora e Grecale dai versanti adriatici, in estensione verso le regioni centro-meridionali italiane“. In considerazione della situazione, il servizio PRETEMP (gruppo di lavoro che si pone l’obiettivo di studiare e prevedere i fenomeni temporaleschi severi sul territorio italiano) ha pubblicato una previsione probabilistica per la giornata odierna. Di seguito tutti i dettagli e la mappa con le aree a rischio nelle prossime ore.

Allerta Meteo: mappa e bollettino

“Un flusso di correnti fredde interessa buona parte del dominio previsionale, favorendo il mantenimento di un gradiente termico piuttosto stabile nelle prossime ore, a causa del costante afflusso di aria fredda lungo l’intera colonna atmosferica a scala sinottica. L’apporto freddo al suolo tenderà a massimizzare i propri effetti a partire dal pomeriggio-sera di domenica, con l’ingresso da NNE di tese correnti di Tramontana, Bora e Grecale dai versanti adriatici, in estensione verso le regioni centro-meridionali italiane“, riporta il bollettino PRETEMP. “Si tratterà di aria in parte continentalizzata, pertanto molto fredda, in grado di favorire un ulteriore incremento della stabilità atmosferica“.

“Va segnalata unicamente la possibilità di locali moti convettivi nelle primissime fasi dell’irruzione fredda, in prossimità dei settori del medio-basso Adriatico, con la possibilità di qualche rovescio, perlopiù associato a fenomeni precipitativi di graupel e/o nevischio fino a quote prossime alla pianura“, prosegue PRETEMP. “Non si esclude la possibilità di qualche fulminazione in mare aperto, soprattutto in corrispondenza dei settori ionici di Puglia e Calabria, dove potranno verificarsi fenomeni grandinigeni di piccole dimensioni, localmente con accumulo al suolo, riconducibili a un livello 0“.

È stato inoltre attribuito un livello 0 “anche ai settori costieri tirrenici della Sicilia e alle rispettive isole minori, dove, a partire dalle prime ore del mattino, è atteso un rinforzo del windshear di basso livello (0-1 km). Tale configurazione potrà favorire locali condizioni predisponenti alla formazione di trombe marine, in parziale anticipazione dell’ingresso delle correnti di Grecale da NE, previsto dal primo pomeriggio“, conclude PRETEMP.

Allerta Meteo, la mappa PRETEMP

