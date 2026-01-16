Allerta Meteo, inizia lunghissima fase di maltempo estremo: paura per il Mega-Ciclone in arrivo, martedì 20 giornata drammatica al Sud

Cresce la paura per il forte maltempo che nei prossimi giorni colpirà molto duramente l’Italia: il peggioramento è ormai imminente, anzi è già iniziato con le prime piogge tra Liguria e Piemonte. In serata, il maltempo si intensificherà al Nord/Ovest e al Sud, dove inizierà a piovere tra Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. Il primo di due violenti Cicloni Mediterranei attraverserà l’Italia nel weekend innescando maltempo molto intenso proprio al Sud e al Nord/Ovest, dove anche la neve tornerà abbondante fino a quote collinari.

La giornata di sabato 17 gennaio inizierà con piogge e nevicate su tutto il territorio di Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria centro/occidentale e Lombardia occidentale, e le prime forti piogge al Sud con qualche temporale in Calabria tra Crotone, Catanzaro e Reggio. La mappa del modello MOLOCH del CNR indica magistralmente le aree più colpite dal maltempo nella mattinata di domani:

Il maltempo si intensificherà in modo critico nel corso del weekend. Domenica ancora maltempo al Nord/Ovest con quota neve in calo, per il freddo in arrivo dai Balcani. Precipitazioni in aumento anche al Sud, in Calabria, Sicilia e Sardegna. Lunedì giornata di transizione sinottica tra i due Cicloni: si allontana il primo sullo Jonio, irrompe violentissimo l’altro, il più violento, il Mega-Ciclone, dall’Algeria. E sarà subito show del meteo estremo: in Piemonte la neve scende fin in pianura nel cuneese e sulle colline di Torino, con precipitazioni in intensificazione. Freddo intenso dai Balcani e un pericolosissimo mix di correnti d’aria sull’Italia che innescheranno una terribile area di convergenza al Sud. Tra Sardegna, Sicilia e Calabria inizierà una delle tempeste più violenti dell’ultimo decennio, con una sciroccata epica: il vento soffierà oltre i 130km/h per 24-36 ore consecutive, con mareggiate violentissime nella Sardegna meridionale e orientale, nella Sicilia jonica e nella Calabri jonica, con onde alte oltre 10 metri e litorali a rischio devastazione. Quella di martedì 20 gennaio sarà una giornata drammatica e storica per la meteorologia del Sud Italia.

Contemporaneamente, infatti, si scateneranno precipitazioni di carattere monsonico: oltre 300mm di pioggia nella Sicilia orientale, oltre 250mm in Calabria e 200mm in Sardegna. Le mappe sono terribili ed è alto il rischio di pesanti alluvioni su aree molto estese del territorio. Il maltempo si estenderà anche a Basilicata, Puglia, Campania e Molise tra martedì sera e mercoledì. La neve cadrà abbondante sui rilievi, ma solo a quote medio/alte: oltre i 1.600 metri sull’Etna, oltre i 1.400 metri in Aspromonte, oltre i 1.200 metri tra Sila e Pollino, oltre i 1.000 metri in Basilicata e oltre i 1.300 metri in Sardegna. Parliamo di accumuli in molte aree eccezionali, con oltre due metri di neve fresca in 36 ore dall’Etna al Gennargentu, dal Pollino all’Aspromonte passando per Sila e Madonie. Un evento meteo di proporzioni davvero straordinarie. Tutti i dettagli dal video con il bollettino meteo completo di oggi dal Canale YouTube di MeteoWeb:

