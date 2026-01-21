Allerta Meteo, la protezione civile declassa l’allerta: domani allarme arancione solo in Sardegna, giallo in altre 3 Regioni

La situazione meteo è ancora sotto osservazione in diverse aree del Paese. Dalle ultime comunicazioni dei bollettini di criticità, per la giornata di domani è stata diramata un’allerta arancione per rischio idraulico sulla Sardegna orientale, dove sono attesi fenomeni in grado di provocare disagi legati all’aumento dei livelli dei corsi d’acqua e a possibili allagamenti in punti più vulnerabili. Le mappe ufficiali mostrano un quadro generalmente stabile su gran parte dell’Italia, ma con zone di attenzione concentrate soprattutto sul versante orientale dell’isola, dove la criticità risulta più elevata rispetto al resto del territorio regionale.

Parallelamente, è stata emessa anche un’allerta gialla in altre aree del Sud Italia: Salento, Calabria e Sicilia orientale, dove il rischio resta più contenuto ma comunque sufficiente a richiedere prudenza, soprattutto nelle ore interessate dalle precipitazioni. Le autorità raccomandano di limitare gli spostamenti non necessari nelle aree più esposte, prestare attenzione in prossimità di sottopassi, torrenti e strade soggette ad accumuli d’acqua e seguire eventuali aggiornamenti nelle prossime ore, poiché l’evoluzione dei fenomeni potrebbe portare a variazioni delle allerte.

Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per il 22 gennaio

Precipitazioni: da isolate a sparse, localmente anche a carattere di rovescio, sui settori tirrenici e versanti meridionali della Sicilia, settori tirrenici della Calabria, Puglia meridionale e, dal pomeriggio-sera, sulla Sardegna, con quantitativi cumulati deboli, fino a puntualmente moderati sulla citata zona pugliese.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: valori minimi bassi sulla Pianura Padana occidentale e nella Valle dell’Adige.

Venti: nessun fenomeno significativo.

Mari: molto mosso, tendente ad agitato, il Canale di Sardegna; molto mossi il Mar di Sardegna, lo Stretto di Sicilia e lo Ionio; inizialmente molto mosso l’Adriatico meridionale al largo, con moto ondoso in attenuazione.

Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per il 23 gennaio

– sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Liguria e Toscana settentrionale, con quantitativi cumulati moderati;

– da isolate a sparse, prevalentemente nella seconda parte della giornata, sul resto della Toscana, sulle regioni settentrionali della penisola e su Umbria, Marche, Lazio, settori occidentali e settentrionali dell’Abruzzo, settore occidentale del Molise, settori tirrenici della Campania, settori occidentali della Sardegna e settori occidentali e meridionali della Sicilia, con quantitativi cumulati deboli, fino a puntualmente moderati sul versante tirrenico del Lazio centro-settentrionale, ove i fenomeni potranno assumere anche carattere di rovescio o temporale.

Nevicate: al di sopra dei 100-300 m su Piemonte sud-orientale, settore occidentale della Lombardia centro-meridionale e sui settori più occidentali dell’Emilia, con apporti al suolo deboli; al di sopra dei 500 700 m sui settori alpini di Liguria e Piemonte e sulla Valle d’Aosta, e dei 700-900 m sui settori alpini di Lombardia e Triveneto, con apporti al suolo deboli; al di sopra dei 1100-1400 m sull’Appennino ligure e tosco-emiliano, dei 1300-1500 m su quello tosco-romagnolo e umbro marchigiano e dei 1500-1700 m su quello laziale, abruzzese e molisano, con apporti al suolo deboli.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: valori minimi bassi sulla Pianura Padana a nord del Po e nella Valle dell’Adige.

Venti: tendenti a localmente forti sud-occidentali sulle coste settentrionali e meridionali della Sardegna; tendenti a forti settentrionali sulla Liguria centrale.

Mari: da molto mosso ad agitato il Canale di Sardegna; molto mossi il Mar di Sardegna, il Mar Ligure, lo Stretto di Sicilia, il Tirreno meridionale settore ovest e lo Ionio meridionale; tendenti a molto mossi il Tirreno meridionale settore est e il Tirreno settentrionale.

