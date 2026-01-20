Allerta meteo, la Protezione civile Sardegna: “attenzione all’innalzamento dei livelli dei fiumi”

“Prevista attenuazione dei fenomeni meteo, attenzione all’innalzamento dei livelli dei fiumi”. In Sardegna la Protezione civile regionale e la Regione fanno il punto sull’emergenza maltempo assieme a Prefetture e sindaci dei Comuni coinvolti. “Per domani, viste le precipitazioni che hanno raggiunto cumulati rilevanti nel corso di queste giornate, è stato emesso codice rosso per rischio idraulico – spiegano dalla Protezione civile regionale -, quindi possibili esondazioni e innalzamento importante del livello dei fiumi, nelle stesse zone di allerta per rischio idrogeologico di ieri, tranne Gallura e Sulcis, declassate ad arancione”.

Nel corso dell’incontro è stata “confermata una progressiva attenuazione dei fenomeni a partire da domani, con le ultime precipitazioni concentrate nelle ore mattutine. I venti, attualmente forti dai quadranti sud-orientali, sono previsti in decisa attenuazione nella giornata di domani, con residue condizioni di esposizione sui crinali e in Ogliastra, nel sud-ovest e lungo le coste meridionali dell’isola. Anche il moto ondoso è in attenuazione, sebbene con un naturale ritardo rispetto al calo del vento”. La pioggia costante ha determinato “un innalzamento del livello di allerta per il rischio idraulico, mentre il rischio idrogeologico risulta in graduale diminuzione”. I sindaci interessati dall’allerta rossa hanno annunciato le chiusure di scuole e uffici. Per fare chiarezza su questo aspetto, visto che ci sono state zone con scuole chiuse e nessun danno, è intervenuto il Dg della Protezione civile Mauro Merella per sottolineare che “in caso di incertezza nella previsione meteo e degli effetti al suolo, deve prevalere il principio di precauzione”.

