Allerta Meteo, la tempesta Goretti è sull’Italia: weekend da lupi, tanta neve al Sud per l’impulso gelido in arrivo tra domenica e lunedì

E’ arrivata puntuale come un orologio svizzero la tempesta Goretti, che da questa mattina sta colpendo l’Italia provocando forte maltempo e un nuovo brusco calo delle temperature. Soltanto dove il forte vento determina l’effetto favonio, in modo molto localizzato in Piemonte, le temperature sono ancora elevate, ma parliamo di pochissime località: Novara e Alessandria, invece, sono ferme a 0°C in pieno giorno, con l’ennesima giornata di ghiaccio nel cuore della pianura Padana.

Freddo anche nella Romagna ancora abbondantemente innevata, come si nota molto chiaramente dalle immagini satellitari che raccontano la discesa della tempesta al Centro/Sud, dove sono in atto forti piogge e temporali.

Il forte vento di maestrale sta soffiando impetuoso su tutt’Italia e si intensificherà ancora nelle prossime ore, diventando in serata una burrasca molto violenta proprio al Centro/Sud. Osservando le mappe del modello MOLOCH del CNR possiamo notare come già alle ore 16:00 di oggi pomeriggio, il maestrale sarà furioso nel medio e basso Tirreno e nel medio Adriatico, con forti mareggiate sulle coste, un fetch molto esteso e conseguenti formazioni di onde altissime, fino a 9-10 metri. E’ allarme per l’arcipelago campano e per le coste di Calabria e Sicilia, le più esposte a fenomeni meteo-marini che nel corso del pomeriggio diventeranno devastanti e distruttivi.

Nel corso del pomeriggio, il forte vento si intensificherà ancora. La mappa con le previsioni per le ore 18:00 è davvero impressionante rispetto a quanto forti saranno i venti al Sud, tra Calabria e Sicilia, mentre persisteranno ancora venti molto forti anche in Piemonte, Sardegna,Abruzzo, Molise e Gargano:

La fase clou della grande tempesta inizierà alle ore 19:00 quando la Calabria e la Sicilia inizieranno ad essere sferzate dai venti a fondoscala sulle mappe modellistiche. Parliamo di venti a 130km/h in mare aperto, con mareggiate devastanti in tutti i litorali tirrenici da Praia a Mare fino alle isole Egadi:

In serata, come vediamo dalla mappa delle ore 20:00, il maestrale continuerà ad ululare impetuoso in tutto il Centro/Sud, con mareggiate molto violente tra Calabria e Sicilia. Nell’Adriatico, la tempesta si estenderà anche alla Puglia. Grande preoccupazione per gli effetti del forte vento e delle mareggiate nelle zone esposte.

Nella notte tra oggi e domani, il maestrale inizierà ad attenuarsi anche al Sud Italia ma rimarrà molto forte in Puglia e intorno alla Sicilia. Attenzione, in questa fase, al Canale di Sicilia con vento impetuoso su Malta, spazzata via da una tempesta molto pesante:

La situazione cambierà completamente domani, domenica 11 gennaio, quando il maestrale si esaurirà ma nel pomeriggio-sera irromperà il nucleo d’aria gelida sull’Adriatico che attiverà un nuovo impulso di forte vento con una freddissima tramontana che soffierà forte su Molise, Puglia, Campania, Basilicata e Calabria per tutta la notte tra domenica e lunedì, alimentando ulteriormente la sensazione di freddo in uno scenario già di per sé polare per il gran freddo al suolo. Intanto, in pianura Padana i venti si calmano completamente e si attiva il fenomeno dell’inversione termica che riporterà la temperature minime a doppia cifra sottozero, cioè inferiori ai -10°C!

Allerta Meteo: FOCUS sulle precipitazioni e la neve abbonante in arrivo

Se il forte vento è l’elemento che maggiormente ci preoccupa per quanto riguarda i possibili danni provocati dal maltempo nelle prossime ore, non sono da meno le abbondanti e intense precipitazioni che tra stasera e domani colpiranno il Centro/Sud in modo molto intenso. Le mappe del modello MOLOCH del CNR illustrano le abbondanti precipitazioni di stasera al Sud, in un sabato sera da lupi per i fenomeni meteo estremi con forti temporali, piogge abbondanti a valle, nubifragi, grandinate e tanta neve sui rilievi del meridione a bassa quota. Le Regioni più colpite saranno Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna:

La quota neve non sarà ancora bassa come domani e lunedì mattina, ma la dama bianca arriverà comunque fino a quote collinari: in tutto il Centro/Sud, in serata ci aspettiamo nevicate oltre i 500–800 metri di altitudine, con 500 metri riferiti all’Abruzzo e 800 metri riferiti alla Sicilia. La Regione più colpita dalle nevicate sarà la Calabria, ma cadrà molta neve anche in Campania, Basilicata e Sicilia.

Domani, domenica 11 gennaio, il maltempo persisterà al Sud con precipitazioni intense e abbondanti in Calabria e Sicilia, dove avremo accumuli straordinari in quota. Già dal mattino la neve scenderà fino ai 600–700 metri in Calabria e Sicilia, con bufere nevose molto intense su Aspromonte, Peloritani, Nebrodi, Madonie ed Etna, nelle stesse zone già interessate dalla neve di due giorni fa, che però stavolta sarà più intensa e abbondante. Sarà una grande nevicata in queste aree, con accumuli superiori al mezzo metro intorno ai mille metri di altitudine. Intanto, sull’Adriatico irromperà il nucleo d’aria più freddo, quello gelido, quello in grado di spingere la neve fin su coste e pianure. La neve arriverà quindi su Marche, Abruzzo e Molise, a ridosso della costa già in tarda mattinata:

Il momento più freddo, però, dovrà ancora arrivare. E sarà tra domenica sera e lunedì mattina. Arriveranno temperature polari in tutto il Centro/Sud, fino alla Calabria. E anche in Sicilia la temperatura scenderà fino ai picchi minimi (parziali) di questa stagione. Le precipitazioni che interesseranno il Sud tra domenica pomeriggio e lunedì mattina, saranno tutte completamente nevose fin sulle spiagge del medio e basso Adriatico. E la neve arriverà sulle coste anche in Basilicata, fino al Pollino e quindi fino a Sibari, nel nord della Calabria. Non parliamo di precipitazioni molto abbondanti, ma la neve arriverà sulle spiagge dell’Adriatico imbiancando localmente alcuni tratti del litorale abruzzese, molisano e pugliese. Neve a quote molto basse in Calabria, fino a 300 metri di altitudine, e in Sicilia, fino a 400 metri di altitudine.

Continuerà a fare freddo per tutta la giornata di lunedì 12, anche se già dalla tarda mattinata tornerà a splendere il sole un po’ ovunque, facendosi largo tra gli ultimi annuvolamenti residui. Temperature in deciso rialzo da martedì 13 con, finalmente, una tregua delle avversità meteorologiche sull’Italia. Almeno per un paio di giorni.

